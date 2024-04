Dieses besondere Pokémon gibt sein Debüt beim Pokémon Go Fest 2024

Niantic hat weitere Details zum Pokémon Go Fest 2024 bekannt gegeben, das gilt besonders für Pokémon-Debüts.

Beim Pokémon Go Fest 2024 feiert demnach das Prisma-Pokémon Necrozma seine Premiere im Spiel.

Neue Shinys

Necrozma könnt ihr bei Raids der lokalen Go-Fest-Events in Sendai, Madrid und New York bekämpfen und fangen, anschließend auch beim digitalen, globalen Event.

Darüber hinaus gibt es erste Shinys von Ultrabestien. Die Shinys von Masskito, Schabelle und Voltriant geben ihr Debüt beim Go Fest 2024.

"Alle drei Pokémon werden während des globalen Events verfügbar sein, während Besitzerinnen und Besitzereines Tickets bei den Vor-Ort-Go-Fest-Events die Chance haben werden, eines der drei in schillernder Form anzutreffen (Schabelle in Madrid, Masskito in NYC und Voltriant in Sendai)", heißt es.

Necrozma ist zugleich das Motiv-Pokémon auf den offiziellen Shirts zum Go Fest 2024.

Das Go Fest 2024 findet vom 30. Mai bis 2. Juni 2024 in Sendai statt, vom 14. bis 16. Juni 2024 in Madrid sowie vom 5. bis 7. Juli in New York. Das globale Go Fest 2024 ist wiederum für den 13. und 14. Juli 2024 geplant.