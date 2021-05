Pokémon Go Kampfliga Season 8: Start, Belohnungen und Regeln

Die Pokémon Go Kampfliga geht in die mittlerweile achte Season und möchte euch erneut dazu anspornen, euch über Trainerkämpfe bis ganz auf den höchsten Rang zu bugsieren..

Wie bei Raids gibt es eine kostenlose und eine Premium-Teilnahmemöglichkeit mit verschiedenen Go-Kampfliga-Belohnungen.

Was ihr über Season 8 der Kampfliga in Pokémon Go wissen müsst:

Wie die Pokémon Go Kampfliga funktioniert Die Kampfliga in Pokémon Go funktioniert wie folgt: Die Pokémon Go Kampfliga findet im Laufe einer Saison statt und rotiert alle zwei Wochen durch alle drei bestehenden Ligen, die die Pokémon durch ihre WP - die Superliga (1500 WP), Hyperliga (2500 WP) und die Meisterliga (beliebige WP) - einschränken. Es gibt Bonus-Cups und -Lige, die in neuen Seasons eingeführt werden, aber diese drei werden in jeder Saison zu sehen sein.

Mit der Einführung von Saison 6 wurde die Anzahl der Pokémon Go Kampfliga Ränge auf Rang 1 bis 24 erhöht. Für den Aufstieg von Rang 1 auf Rang 20 müsst ihr an einer Reihe von Kämpfen teilnehmen und diese gewinnen, während ihr für die Ränge 21 bis 24, von denen jeder seinen eigenen Titel hat, eine bestimmte Wertung erreichen müsst.

Das ist euer "Kampfwert", der sich erhöht, wenn ihr gewinnt, und sinkt, wenn ihr verliert. Obwohl dies außerhalb des Rangsystems existiert, müsst ihr bestimmte Schwellenwerte überschreiten, um die letzten vier Ränge zu erreichen. Es verschafft euch auch eine zusätzliche Metrik, mit der ihr es zu tun habt, wenn ihr innerhalb einer Saison Rang 24 erreicht habt. Um an der Go Kampfliga teilzunehmen, müsst ihr zunächst 3 km zu Fuß gehen, um Zutritt zu erhalten, wobei euer Fortschritt auf dem Bildschirm "Kampf" angezeigt wird. Dabei gibt es ein paar beachtenswerte Anforderungen: Mit jeder Teilnahme erhaltet ihr 5 Kämpfe, und ihr könnt eine weitere Teilnahme im Hintergrund aufladen, d.h. ihr könnt zu Fuß gehen, um euch eine weitere Teilnahme zu sichern. Maximal drei Sätze (15) sind pro Tag spielbar.

Zusätzlich könnt ihr, sofern ihr eine bestimmte Strecke zu Fuß zurückgelegt habt, PokéCoins bezahlen, um das Aufladen zu beschleunigen, wobei die Kosten umso geringer sind, je näher ihr an 3 km sind. ( Update: Bis auf Weiteres müsst ihr nicht mehr zu Fuß gehen oder PokéCoins verwenden, um an der Go Kampfliga teilzunehmen. Also kämpft los!)

Bis auf Weiteres müsst ihr nicht mehr zu Fuß gehen oder PokéCoins verwenden, um an der Go Kampfliga teilzunehmen. Also kämpft los!) Für die fünf Matches, die ihr innerhalb eines Satzes spielt, könnt ihr Belohnungen erhalten, die auf dem Bildschirm in einer kostenlosen und einer Premium-Reihe angezeigt werden; Letztere könnt ihr mit einem Premium-Kampf-Pass freischalten (der den Premium-Raid-Pass ersetzt und euch die Teilnahme an beiden Aktivitäten ermöglicht). Bitte beachtet, dass ihr nach Beginn eines kostenlosen oder Premium-Sets nicht mittendrin wechseln könnt.

Es gibt auch zusätzliche Belohnungen, die ihr verdient, wenn ihr einen Rang aufsteigen, und mehr am Ende der Saison.

Pokémon Go Kampfliga Season 8: Termine und Levelanforderungen Saison 8 der Go Kampfliga in Pokémon Go folgt dem gewohnten Format der drei Hauptligen - Super-, Hyper- und Meisterliga - und bringt obendrein eine Reihe von speziellen Cups mit sich, die die Spieler herausfordern und für Wettbewerb sorgen sollen. Bedenkt, dass sich die angekündigten Daten jederzeit ändern können Aus diesem Grund ist es eine gute Idee, diese Seite im Auge zu behalten, denn wir werden sie mit den neuesten Nachrichten zur Go Kampfliga aktualisieren, einschließlich eventueller Terminänderungen. Nachfolgend findet ihr alle bisher veröffentlichten Daten für die 8. Saison. Jede Liga wird zu Pokémon Gos üblicher Rücksetzzeit um 22 Uhr deutscher Zeit umgestellt: Season 8 Superliga Termin: Montag, 31. Mai 2021 bis Montag, 14. Juni 2021

Montag, 31. Mai 2021 bis Montag, 14. Juni 2021 Season 8 Hyperliga und Premier Termin: Montag, 14. Juni 2021, bis Montag, 28. Juni 2021

Montag, 14. Juni 2021, bis Montag, 28. Juni 2021 Season 8 Meisterliga, Meisterliga (klassisch) und Element-Cup Termin: Montag, 28. Juni 2021, bis Montag, 12. Juli 2021

Montag, 28. Juni 2021, bis Montag, 12. Juli 2021 Season 8 Superliga und Superliga-Remix Termin: Montag, 12. Juli 2021, bis Montag, 26. Juli 2021

Montag, 12. Juli 2021, bis Montag, 26. Juli 2021 Season 8 Hyperliga und Hyperliga-Remix Termin: Montag, 26. Juli 2021, bis Montag, 9. August 2021

Montag, 26. Juli 2021, bis Montag, 9. August 2021 Season 8 Meisterliga, Meisterliga (klassisch) und Premier-Cup: Montag, 9. August 2021, bis Montag, 23. August 2021

Montag, 9. August 2021, bis Montag, 23. August 2021 Alle drei Ligen: Montag, 23. August 2021, bis Montag, 30. August 2021 Mit dem Start von Saison 9 ist wahrscheinlich am 30. August 2021 zu rechnen.

Besondere Cups und Ligen in Season 8 der Kampfliga In Season 8 der Kampfliga in Pokémon Go gibt es mehrere besonders Cups und Ligen, an denen ihr teilnehmen könnt. Die Erste davon ist die Meisterliga (klassisch), die an zwei Terminen stattfindet (28. Juni bis 12. Juli und 9. August bis 23. August). Erlaubt sind hier nur Pokémon, die hier nicht mehr XL-Bonbons verbessert habt. Der erste Cup der Season ist der Element-Cup (28. Juni bis 12. Juli), hier sind ausschließlich die Typen Feuer, Pflanze und Wasser zugelassen. Außerdem müssen teilnehmende Pokémon zur Entwicklung fähig und die ersten in ihrer Entwicklungsreihe sein. Das WP-Limit liegt bei maximal 500. Als nächstes steht Superliga-Remix (12. bis 26. Juli) auf dem Programm. Hier dürft ihr nicht die 20 Pokémon einsetzen, die von Trainern auf Ass-Rang am häufigsten in der Superliga genutzt wurden. Beim Hyperliga-Remix (9. bis 23. August) gilt ähnliches wie beim Superliga-Remix, auch hier sind mehrere Pokémon gesperrt, die von Trainern auf Ass-Rang am häufigsten eingesetzt wurden. Zu guter Letzt stehen der Premier Cup (14. bis 28. Juni) und der Premier Cup der Hyperliga (9. bis 23. August) auf dem Programm.

Wann die Kampfabende in Pokémon Go stattfinden In der achten Season finden wieder Kampfabende statt. Während eines Kampfabends könnt ihr bis zu 20 Kampfsets statt der sonst üblichen fünf austragen - also bis zu 100 Kämpfe absolvieren. Für Siege, abgeschlossene Kampfsets und Rangaufstiege erhaltet ihr zudem die dreifache Menge an Sternenstaub. Ein Kampfabend findet an den folgenden Tagen jeweils von 18 bis 23:59 Uhr Ortszeit statt: Donnerstag, 3. Juni

Sonntag, 11. Juli

Donnerstag, 26. August Beachtet, dass die dreifache Menge an Sternenstaub nicht mit dem doppelten Sternenstaub aufaddiert wird, den ihr vom 28. Juni bis 12. Juli erhaltet.

Pokémon Go Kampfliga: Regeln und Einschränkungen Go Kampfliga-Kämpfe verhalten sich genauso wie ein normaler Kampf gegen einen Freund oder jemanden vor Ort, aber es gibt einige wettbewerbsorientierte Regeln und Einschränkungen, um die Dinge fair zu halten: Jedes Mal, wenn ihr in die Go-Kampfliga einsteigt, spielt ihr einen "Satz" von fünf Kämpfen.

Es gibt ein Limit, an wie vielen Go-Kampfliga-Kämpfen ihr pro Tag teilnehmen könnt, egal ob kostenlos oder Premium, nach sechs Sätzen (oder 30 Kämpfen) pro Tag ist Schluss.

Man kann in einem Wettkampf nur ein Pokémon der gleichen Spezies pro Kampfteam verwenden. Wenn Pokémon gleichzeitig Lade-Attacken einsetzen, ist das Pokémon mit der höchsten Angriffsstärke zuerst an der Reihe. Wenn sie gleich sind, legt ein zufällig ausgewähltes Pokémon zuerst los.

Der Wechsel zwischen Pokémon setzt alle Änderungen zurück, die an Angriff oder Verteidigung vorgenommen wurden, wie z.B. Stärkungs- oder Schwächungseffekte von Attacken, die während des Kampfes gemacht wurden.

Pokémon Go Kampfliga: Ranganforderungen Die Go Kampfliga lässt euch pro Saison durch 24 Ränge aufsteigen. Diese Zahl wurde von 10 am 30. November 2020 erhöht, parallel zur Veröffentlichung der 6. Saison der Go Kampfliga und der festlichen Jahreszeit. Jeder Rang erfordert ein anderes Ziel, damit ihr Fortschritte machen könnt, und jeder hat auch seine eigenen Belohnungen. Ab Saison 6 müsst ihr eine Reihe von Kämpfen gewinnen, um von Rang 1 auf Rang 20 aufzusteigen. Bestimmte Ränge werden leichter zu überwinden sein als andere, da ihr nur eine Reihe von Kämpfen absolvieren müsst, um voranzukommen. Das bedeutet, dass ihr selbst dann, wenn ihr nur einen von fünf Kämpfen gewinnt, in den nächsten Rang aufsteigen werdet. Die Ränge, bei denen ihr nur einen Satz an Kämpfen vervollständigen müsst, sind - Rang 5, Rang 10, Rang 15 und Rang 19. Wenn ihr jedoch von Rang 21 auf Rang 24 aufsteigen möchtet, müsst ihr eine bestimmte Wertung erreichen, indem ihr für eine bestimmte Anzahl von Spielen ungeschlagen bleibt. Jeder Rang von 21 bis 24 hat auch seinen eigenen spezifischen Titel - Ass, Veteran, Experte und Legende -, der euch nicht nur hilft zu erkennen, welche Bewertung ihr erreichen müsst, sondern euch auch einige gute Möglichkeiten zum Angeben gibt. Nachfolgend finden ihr neben der Bewertung, die ihr benötigen, um zu diesem spezifischen Rang aufzusteigen, auch den Titel, der jedem Rang zugeordnet wurde: Rang 21 - Ass - 2.000 Bewertungspunkte

Rang 22 - Veteran - 2.500 Bewertungspunkte

Rang 23 - Experte - 2.750 Bewertungspunkte

Rang 24 - Legende - 3.000 Bewertungspunkte