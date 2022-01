Pokémon Legenden Arceus: Geisterlichter Fundorte - So findet ihr die Verstecke

Geisterlichter sind in der ganzen Welt von Pokémon Legenden Arceus verstreut und ihr könnt sie alle aufsammeln.

Ab einem bestimmten Punkt in der Story des Spiels spricht euch ein Kind namens Yula an und erzählt euch von diesen Geisterlichtern. Gleichzeitig gibt sie euch ein Item namens Spiritkern, mit dem ihr diese violett leuchtenden Geisterlichter einfangen könnt.

Voraussetzung, um sie zu sehen, ist, dass ihr in der Nacht nach ihnen Ausschau haltet. Zu anderen Tageszeiten sind sie nicht zu sehen. Um sie einzufangen, müsst ihr einfach zu ihnen gehen und mit ihnen interagieren. Die gute Nachricht ist, dass euch das Spiel nach dem Fangen darüber informiert, wie viele noch in einer Region versteckt sind. So wisst ihr immer, wie viele ihr dort noch suchen müsst.

Alles über Geisterlichter in Pokémon Legenden Arceus:

Wo finde ich die Geisterlichter in Jubeldorf in Pokémon Legenden Arceus? Auch in Jubeldorf verstecken sich einige Geisterlichter. Insgesamt sind es sieben Stück, wobei ihr das Erste davon nicht übersehen könnt, wir lassen es daher hier aus. Unsere Map zeigt euch, wo ihr nach den anderen suchen müsst. Alle Geisterlichter in Jubeldorf in Pokémon Legenden Arceus. Nummer 1 findet ihr beim Fluss im eher westlichen Teil von Jubeldorf. Schaut hinter dem westlicheren der beiden Wasserräder neben der Hütte nach. Geisterlicht 1 in Jubeldorf. Nummer 2 verbirgt sich wiederum im äußersten Nordwesten. Werft beim Übungsplatz einen Blick hinter das Haus. Geisterlicht 2 in Jubeldorf. Für Nummer 3 begebt ihr euch zum Acker in Jubeldorf. Dort befindet sich das Geisterlicht hinter der kleinen Holzhütte. Geisterlicht 3 in Jubeldorf. Nummer 4 befindet sich vom Acker aus in östlicher Richtung. Schaut hier zwischen vier Häusern nach, es hält sich direkt zwischen ihnen auf. Geisterlicht 4 in Jubeldorf. Das Dorf verlassen müsst ihr für Nummer 5. Es befindet sich am Strand hinter einem Felsen neben dem Häuschen. Geisterlicht 5 in Jubeldorf. Nummer 6 findet ihr dann wieder im Dorf selbst. Schaut hinter dem Hauptquartier der Galaktik-Expedition nach, wo es auf euch wartet. Geisterlicht 6 in Jubeldorf.

Wo finde ich die Geisterlichter im Obsidian-Grasland in Pokémon Legenden Arceus? Im Obsidian-Grasland in Pokémon Legenden Arceus sind insgesamt 20 Geisterlichter versteckt. Unsere Map zeigt euch, wo ihr nachschauen müsst: Alle Geisterlichter im Obsidian-Grasland in Pokémon Legenden Arceus. Nummer 1 findet ihr in der Sandgemmenheide auf einer kleinen Anhöhe. Geisterlicht 1 im Obsidian-Grasland. Ihr findet Nummer 2 auf den Hufeisenwiesen, ebenfalls auf einer kleinen Anhöhe in der Nähe des umherziehenden Gallopa. Geisterlicht 2 im Obsidian-Grasland. Nummer 3 findet ihr in der Nähe der Felsenbrücke. Schaut auf der westlichen Seite in Flußnähe. Reist vom Geweihbergweg die Küste entlang, bis ihr zu ihm kommt. Geisterlicht 3 im Obsidian-Grasland. Möchtet ihr den Geweihbergweg nehmen, solltet ihr links Geisterlicht Nummer 4 sehen. Von unten kommt ihr nicht ran, ihr könnt aber den Weg nach oben reiten und euch von dort aus nähern. Geisterlicht 4 im Obsidian-Grasland. Passiert ihr die Felsenbrücke Richtung Strapazenhain, solltet ihr vor euch schon Nummer 5 auf einer etwas höher gelegenen Stelle ausmachen können. Geisterlicht 5 im Obsidian-Grasland. Direkt westlich von der Basis auf der Anhöhe aus stoßt ihr auf Geisterlicht Nummer 6. Geisterlicht 6 im Obsidian-Grasland. Nummer 7 befindet sich im Grunde zwischen Waldesküche und Mündungsdamm auf einer höher gelegenen Stelle. Geisterlicht 7 im Obsidian-Grasland. Östlich der Anhöhenbasis kommt ihr zu Nummer 8. Von dort aus könnt ihr auf die andere Flussseite zum Erztunnel-Gebiet blicken. Geisterlicht 8 im Obsidian-Grasland. Ihr seht den großen, hohen Felsen über der Anhöhenbasis? Natürlich befindet sich auch darauf ein Geisterlicht. Nummer 9 könnt ihr durchaus mit dem ersten Reittier erreichen, wenn ihr versucht, hinten über die Felsen nach oben zu springen. Geisterlicht 9 im Obsidian-Grasland. Nummer 10 findet ihr im Innerwald auf einer Höhe. Von dort aus habt ihr auch den Mündungsdamm im Blick. Geisterlicht 10 im Obsidian-Grasland. Ein Stück weiter südwestlich im Innerwald stoßt ihr auch schon auf Nummer 11. Geisterlicht 11 im Obsidian-Grasland. Ganz im äußersten Südwesten des Innerwaldes findet ihr wiederum Geisterlicht Nummer 12. Geisterlicht 12 im Obsidian-Grasland. Begebt ihr euch vom Innerwald in Richtung Erztunnel, findet ihr dort in der Nähe der Klippen Nummer 13. Geisterlicht 13 im Obsidian-Grasland. Nummer 14 befindet sich oberhalb des Eingangs zum Erztunnel. Könnt ihr auch über die Seite mit dem ersten Reittier erreichen. Oder ihr wartet auf ein späteres Reittier, das fliegen kann. Geisterlicht 14 im Obsidian-Grasland. Auf der kleinen Insel in der Windpassage wartet Nummer 15 auf euch. Um dort hinzukommen, benötigt ihr Salmagnis. Geisterlicht 15 im Obsidian-Grasland. Auf der größeren Insel, der Hamanasu-Insel, findet ihr auf einer kleinen Anhöhe Nummer 16. Auch hier ist Salmagnis erforderlich. Geisterlicht 16 im Obsidian-Grasland. Oberhalb des Obsidian-Wasserfalls befindet sich auf eine kleine Insel, auf der ihr Nummer 17 findet. Salmagnis wird benötigt, um dort hinzukommen. Geisterlicht 17 im Obsidian-Grasland. Im Norden des Sees der Wahrheit wartet Nummer 18 auf euch. Auch dafür wird Salmagnis benötigt. Geisterlicht 18 im Obsidian-Grasland. Weitere folgen in Kürze..