Valheim: Spieler baut den Millennium Falcon und die Enterprise nach

Ein Spieler in Valheim hat Raumschiffe aus Star Wars und Star Trek nachgebaut

Zum einen den Millennium Falcon

Und zum anderen die Enterprise

Na, wie sieht eure Hütte in Valheim aus? Wie ein ganz normales Haus?

Das war Reddit-Nutzer "Colonel-James-Parker" anscheinend zu langweilig, denn er hat sich kreativ ausgetobt und mittels der Werkzeuge, die ihm das Spiel bietet, zwei bekannte Raumschiffe nachgebaut (via Eurogamer.pl).

Zum einen Han Solos Millennium Falcon aus Star Wars, den er mithilfe von hunderten kleiner Fragmente rekonstruierte. Sogar das Leuchten des Antriebs simuliert er mithilfe von Fackeln.

Und ihr könnt euch den Millennium Falcon nicht allein von außen angucken, im Inneren gab sich Colonel-James-Parker ebenso viel Mühe, gestaltete detailliertere Korridore, verschiedene weitere Räume und natürlich das Cockpit.

So kann man seine Zeit auch investieren, hier seht ihr ein Video dazu:

Und anscheinend hat Colonel-James-Parker Zeit genug, um solche umfassenden Kreationen zu realisieren.

Nur einen Tag, nachdem der den Millennium Falcon zeigte, folgte sein nächstes Werk. Die USS Enterprise - hier USS Valheim genannt - als Holzhaus.

Der Nachbau des Föderationsraumschiffs - Vorbild war die Enterprise aus den jüngsten Filmen - brachte aber ein paar Problemchen mit sich, zum Beispiel war laut Colonel-James-Parker kein 1:1-Maßstab möglich. Darüber hinaus muss die Konstruktion durch Bäume gestützt werden, die sollte man also lieber nicht fällen.

Hier seht ihr dieses Werk:

Valheim gewinnt indes immer mehr an Beliebtheit, es ist der aktuelle Hype-Titel der Stunde.

Zuletzt teilten Coffee Stain Publishing und Iron Gate Studio mit, dass sich das Spiel über drei Millionen Mal innerhalb von 16 Tagen verkauft hat.

Darüber hinaus spielten am Wochenende in Spitzenzeiten über 500.000 Spieler und Spielerinnen gleichzeitig Valheim auf Steam. Eine Zahl, die dort nur wenige Spiele erreichen.

Und auch Alex bereist die Welt von Valheim, von seinen Abenteuern erzählt er euch in diesem Artikel.