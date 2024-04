Mehr als 1.000 Stunden Arbeit: Fans haben in Valheim ihr eigenes Rollenspiel gebaut

Was macht ihr schönes in eurer Freizeit? Vermutlich nicht das, was zwei Valheim-Fans in mehr als 1.000 Stunden getan haben.

Sie haben ihr eigenes Rollenspiel innerhalb des Survival-Hits gebastelt.

Eine Menge Arbeit

Die YouTuber Ninebyte und Dhakhar haben dieses ambitionierte Projekt mithilfe der verfügbaren Tools von Valheim erstellt.

Das Ziel war, eigene Geschichten zu erzählen, Bosskämpfe zu bieten und euch eine gänzlich neue Umgebung erkunden zu lassen.

"Wir haben die erste Woche damit verbracht, Builds einzubringen und sie zu modifizieren, um den ultimativen Build-Friedhof zu schaffen, mit dem wir für den Rest des Projekts arbeiten konnten", heißt es.

Es entstanden fünf Hauptsiedlungen, "die letzten Endes allerdings mit einer Story und Lore verbinden" sollten.

Ausgehend von dort füllte man den Raum dazwischen mit interessanten Punkten, Straßen, Bossgegnern und Kämpfen. Dabei könnt ihr euch zwischen zwölf verschiedenen Klassen entscheiden, wozu zum Beispiel Shaman, Mage oder Berseker zählen.

Aber es braucht natürlich mehr als nur die Gestaltung, auch der Feinschliff und die Optimierung nahmen einiges an Arbeit in Anspruch. Und das Füllen der Welt, etwa mit NPCs in Siedlungen, Questgebern und so weiter. Alles, was man so von einem Rollenspiel erwartet.

Aktuell ist Beta-Version 1.0 verfügbar und ihr bekommt sie kostenlos über den Discord-Server des Duos.