Valheim erscheint bald für Xbox und im Game Pass: Release-Datum bestätigt!

Die Xbox-Version von Valheim hat endlich ein Release-Datum erhalten.

Das Spiel von Entwickler Iron Gate Studios erscheint demnach am 14. März 2023 für Xbox One und Xbox Series X/S und kommt gleichzeitig auch in den Xbox Game Pass.

Erkundet eine neue Welt

Für PC ging das Spiel im Februar 2021 in den Early Access, bis Juli 2021 verkaufte man sieben Millionen Exemplare.

Seitdem arbeiten die Iron Gate Studios weiter fleißig am Spiel, im November 2022 kam mit den Mistlands unter anderem ein neues Biom hinzu.

Bis zu Version 1.0 dauerts auch noch eine Weile, zuletzt stellte man mit den Ashlands ein weiteres neues Biom vor.

"Wir fühlen uns geehrt und freuen uns, neben so vielen legendären Videospielen in den Xbox Game Pass aufgenommen zu werden", kommentiert Henrik Törnqvist, Mitgründer von Iron Gate. "Valheim lässt sich am besten mit Freunden erleben, und wir können es kaum erwarten, zu sehen, welche Erinnerungen die Xbox-Spieler schmieden werden, wenn sie diese Welt zum ersten Mal betreten."