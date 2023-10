Assassin's Creed Mirage: Alle Rätsel gelöst - Karten und Fundorte

In Bagdad, dem Schauplatz von Assassin's Creed Mirage, werdet ihr bei euren Erkundungen auf das eine oder andere Rätsel stoßen. Dabei habt ihr es entweder mit einem Bild zu tun, das einen spezifischen Ort zeigt, oder mit einem Text, der einen bestimmten Ort beschreibt.

Und die müsst ihr finden. Was nicht immer so einfach ist und euch definitiv zum Nachdenken bringt. Kommt hier nicht weiter, helfen wir euch hier in unserem Guide weiter und zeigen, wie ihr die Rätsel in Assassin's Creed Mirage löst.

Assassin's Creed Mirage: Alle Rätsel gelöst Inhalt:

Assassin's Creed Mirage: Zurückgelassen Rätsel gelöst

Eines der ersten Rätsel, auf das ihr in Assassin's Creed Mirage stoßt, heißt "Zurückgelassen".

Die Schriftrolle, die das Rätsel startet, findet ihr in einem Haus in Harbiya, etwas südwestlich der Metallfertigung im Nordwesten der Stadt. Hier ist der genaue Fundort:

Hier beginnt das Rätsel.

Beide Eingänge zum Haus sind von innen verriegelt. Was nicht heißt, dass ihr nicht hineinkommt! Auf einer Seite könnt eine Holzkonstruktion zum Einsturz bringen und anschließend durch ein Loch in der Wand, das sich dahinter befindet, ins Innere des Hauses gelangen.

Dort sammelt ihr die Schriftrolle ein und wenn ihr sie euch in eurem Inventar anschaut, seht ihr dort folgendes Bild:

Diesen Ort sollt ihr finden.

Kommt ihr von selbst drauf? Ein entscheidender Hinweis hier ist der Name des Rätsels: Zurückgelassen. Und das Bild weist euch darauf hin, dass es sich um einen Ort am Fluss handeln. Obendrein dürfte der eingezeichnete Löwe darauf hindeuten, dass sich dieser Ort wohl nicht in Bagdad befindet.

Richtet euren Blick jedenfalls in den äußersten Westen von Bagdad. Dort befindet sich das "Verlassene Dorf". Versteht ihr jetzt, was es mit "Zurückgelassen" auf sich hat? Am südlichsten Rand des Dorfes am Fluss findet ihr den Schatz neben einigen Holzkonstruktionen, an denen Fische hängen.

In dieser Ecke der Map findet ihr den Schatz.

