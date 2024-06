Die besten Deals für PS5 und PS4 bei den Angeboten zur Jahreshälfte im PlayStation Store!

Die nächste Angebotsaktion im PlayStation Store ist da, diesmal sind es die Angebote zur Jahreshälfte. Mehr als 2.000 verschiedene Deals erwarten euch im Zuge dessen.

Ihr bekommt hier Spiele, Erweiterungen und mehr für die PlayStation 5 und die PlayStation 4 zum günstigeren Preis, die Aktion läuft bis zum 4. Juli 2024 um 0:59 Uhr.

Nachfolgend picken wir einige der besten Angebote für euch heraus:

Assassin's Creed Mirage (24,99 €, 50 Prozent Rabatt)

Bereit für ein kleines Abenteuer in Bagdad? In Mirage erlebt ihr die Vorgeschichte des aus Valhalla bekannten Charakters Basim und tut das, was Assassinen eben so tun. Der Fokus liegt hier wieder etwas mehr auf stillem und heimlichem Vorgehen als zum Beispiel in Valhalla. Und es ist lange nicht so ausufernd.

Tomb Raider 1-3 Remastered (22,49 €, 25 Prozent Rabatt)

Die ersten drei Tomb-Raider-Spiele auf modernen Systemen erleben? Kein Problem mit dieser Collection. Die Klassiker wurden teils etwas aufgehübscht, aber ihr müsst immer noch mit der Steuerung zurechtkommen, was nicht immer einfach ist. Alles in allem aber eine schöne Collection für Retro-Fans.

Stray (17,99 €, 40 Prozent Rabatt)

In Stray spielt ihr eine Katze, müsst ihr noch mehr wissen? Okay… Ihr erkundet eine zerfallene Cyberstadt und sucht mit der Katze einen Weg zurück in ihre eigene Welt. Dabei müsst ihr Rätsel lösen sowie Hindernisse und Gefahren überwinden, stets in Begleitung von eurem Roboterfreund.

Subnautica (11,99 €, 60 Prozent Rabatt)

Ihr habt mit eurer Rettungskapsel eure Notlandung hingelegt und müsst auf dieser fremden Welt ums Überleben kämpft. Sucht Nahrung, Wasser und andere nützliche Dinge, die euch exakt dabei helfen. Und natürlich gibt es eine Menge Gefahren, die dort gleichermaßen auf euch lauern.

Tales of Arise (14,79 €, 63 Prozent Rabatt)

Zwei Personen aus unterschiedlichen Welten treffen aufeinander, doch ihr Ziel ist gleich. Sie möchten das Schicksal verändern und eine neue Zukunft schaffen. Wenn ihr nach einem neuen JRPG sucht, könnt ihr hier eine spannende Geschichte in einer schönen Welt erleben.

Kena: Bridge of Spirits (15,99 €, 60 Prozent Rabatt)

Auf der Suche nach einem heiligen Bergschrein reist ihr in ein verlassenes Dorf. Dort möchte Kena Geheimnisse einer vergessenen Gesellschaft entschlüsseln und braucht dazu unter anderem die Hilfe von niedlichen kleinen Kreaturen namens Rot. In schönes Action-Adventure vor einer ebenso schönen Kulisse.

Hi-Fi Rush Deluxe Edition (23,99 €, 40 Prozent Rabatt)

Möchtegern-Rockstar Chai rebelliert mit seinen Freundinnen und Freunden gegen einen mächtigen Tech-Megakonzern und ihr müsst ihm dabei helfen. In den Kämpfen des Spiels müsst ihr im Beat der Musik bleiben, um möglichst effektiv gegen eure Feinde vorgehen zu können.

Jusant (17,49 €, 30 Prozent Rabatt)

Mal etwas anderes erleben? Wie wäre es mit einem Rätsel-Kletterspiel? Jusant verspricht eine entspannende Reise auf den Gipfel eines riesigen Turms. Was aber nicht heißt, dass es hier keine Herausforderungen gibt. Ebenso entdeckt ihr verschiedene Wege und die Geheimnisse einer verlorenen Zivilisation.