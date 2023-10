Assassin's Creed Mirage: Rätselhafte Scherben finden - Wie ihr sie kriegt und was ihr bekommt

Eine weitere Art von Objekt, das ihr in Assassin's Creed Mirage sammeln könnt, sind die rätselhaften Scherben. Diese führen euch zu ein paar Belohnungen, wenn ihr sie euch beschafft und dann an den richtigen Ort bringt.

Was ihr über diese rätselhaften Scherben in Assassin's Creed Mirage wissen müsst und was ihr dafür bekommt, verraten wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Assassin's Creed Mirage: Rätselhafte Scherben Inhalt:

Wie finde ich die rätselhaften Scherben in AC Mirage?

Insgesamt gibt es 10 rätselhafte Scherben, die ihr in Assassin's Creed Mirage finden könnt. Sie sind zwar von Anfang an auf der Karte des Spiels vermerkt, ihr könnt sie aber erst ab einem bestimmten Punkt finden!

Ihr müsst in der Story so weit spielen, bis ihr das Ziel al-Ghul ausgeschaltet habt. Redet anschließend im Rahmen einer Mission mit Nihal und danach sollten die rätselhaften Scherben auf eurer Map auftauchen.

An jedem Standort einer Scherbe befindet sich ein NPC, der diese bei sich trägt. Manche sind alleine unterwegs, andere werden noch von Wachen begleitet. Ihr könnt also versuchen, sie zu stehlen oder müsst euch ihnen im Kampf stellen. Oder ihr probiert, sie nach und nach heimlich auszuschalten.

Diese NPCs sind auch nicht stationär, sondern bewegen sich. Sie laufen vorgegebene Routen ab, kommen also immer wieder an denselben Stellen vorbei.

Wo finde ich die rätselhaften Scherben in AC Mirage?

Da die NPCs, die die rätselhaften Scherben in Assassin's Creed Mirage bei sich haben, sich bewegen, sind das hier mehr grobe Richtungsangaben zu dem Bereichen, in denen sie sich aufhalten.

Die Scherben-Symbole sollten auf der Map auftauchen, wenn ihr in der Nähe seid, ansonsten lasst euren Adler die Gegend erkunden und haltet nach gelben Lichtstrahlen Ausschau. Diese zeigen unentdeckte Sammelobjekte an.

Rätselhafte Scherben in der Wildnis

Rätselhafte Scherbe #1: Im Südosten von al-Anbar.

Rätselhafte Scherbe #2: Im Nordwesten von Jarjaraya.

Die Scherben in der Wildnis.

Rätselhafte Scherben in al-Karkh

Rätselhafte Scherbe #3: Südlich von Qasr Salih.

Rätselhafte Scherbe #4: Westlich des Bazars.

Die Scherben in al-Karkh.

Rätselhafte Scherben in al-Abbasiya

Rätselhafte Scherbe #5: In der Nähe des Anwesens der Gelehrten.

Rätselhafte Scherbe #6: Südwestlich der vier Märkte.

Die Scherben in al-Abbasiya.

Rätselhafte Scherben in Harbiya

Rätselhafte Scherbe #7: Östlich der großen Moschee.

Rätselhafte Scherbe #8: Westlich des Prinzenpalastes.

Die Scherben in Harbiya.

Rätselhafte Scherben in der Runden Stadt

Rätselhafte Scherbe #9: Südöstlich des Harems.

Rätselhafte Scherbe #10: Nördlich der Postverwaltung.

Die Scherben in der runden Stadt.

Welche Belohnungen kriege ich für die rätselhaften Scherben in AC Mirage?

Ihr habt sämtliche rätselhaften Scherben in Assassin's Creed Mirage gesammelt, aber was macht ihr nun damit? Euch zur nördlichen Oase begeben. Dort befinden sich drei Ausrüstungstruhen im Untergrund und ihr kommt über einen geheimen Eingang im Wasser und einen kleinen Höhlenpfad zu dieser mysteriösen Kammer.

Dort sind drei Bereiche, die durch Energiebarrieren abgeriegelt sind, davor seht ihr jeweils einen Mechanismus, der nach einer bestimmten Zahl an Scherben verlangt. Mit zehn Scherben könnt ihr all diese Bereiche öffnen und euch so zwei Waffen und eine Montur sichern.

Bei der nördlichen Oase gelangt ihr zu einer versteckten Kammer.

Das hier sind die Belohnungen:

Voraussetzung Belohnung Für 2 Scherben Das Samsaama Für 3 Scherben Shamshir-e Zomorrodnegar Für 5 Scherben Milads Montur

Die drei Belohnungen.

