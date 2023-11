Assassin's Creed Mirage: Richtige Bücher-Reihenfolge - So findet ihr Qabihas versteckte Kammer

Während der Mission "Das Nest der Schlange" lautet eure Aufgabe in Assassin's Creed Mirage unter anderem wie folgt: Finde Qabihas versteckte Kammer.

Um das zu bewerkstelligen, müsst ihr einige Bücher in der richtigen Reihenfolge anordnen. Unser Guide zeigt euch, welche Reihenfolge in Assassin's Creed Mirage die richtige ist.

Assassin's Creed Mirage: Bücher-Reihenfolge Inhalt:

Was ist die richtige Reihenfolge der Bücher in AC Mirage?

Im Palast kommt ihr in den Raum, in dem ihr diese Aufgabe lösen sollt. Kurz vor einer Treppe, die nach oben führt, seht ihr eine Notiz, die ihr einsammelt und lest.

Begebt euch nun nach oben, wo ihr vier Podeste findet, auf denen ihr Bücher platzieren müsst, um Qabihas versteckte Kammer zu öffnen.

Die richtige Reihenfolge dafür ist (beginnend mit dem Podest, das der Treppe am nächsten ist):

Blaues Buch Gelbes Buch Schwarzes Buch Weißes Buch

Die Hinweise auf die richtige Reihenfolge verbergen sich in der Notiz. Dort werden Meer, Wüste, Kobra und Taube erwähnt. Das Meer ist blau, die Wüste gelb, die Kobra schwarz und die Taube weiß.

Habt ihr alle vier Bücher richtig platziert, öffnet sich die versteckte Kammer automatisch und ihr könnt diese Mission fortsetzen.

