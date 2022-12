Assassin's Creed Valhalla bekommt von Destiny und Monster Hunter inspirierte Rüstungen.

Das letzte große Update für Assassin's Creed Valhalla ist etwas früher als erwartet bereits verfügbar und bringt nicht nur Eivors letztes Kapitel mit sich.

Tatsächlich finden sich in den Spieldateien auch noch ein paar Überraschungen, wie Dataminer MAK Moderator herausgefunden hat.

Destiny und Monster Hunter in Assassin's Creed

Zu diesen Überraschungen zählen etwa Rüstungen, die von Destiny und Monster Hunter inspiriert sind.

In einem Video sind unter anderem Rüstungssets zu Lord Shaxx und Saint-14 aus Destiny zu sehen, ebenso ein Rüstungsset, das von Monster Hunters Odogaron inspiriert ist.

Aktuell sind die Sets noch nicht in Valhalla verfügbar, in Zukunft ist aber wohl noch damit zu rechnen. In dem Video sind auch noch einige andere unveröffentlichte kosmetische Objekte zu sehen.

Und es sind definitiv nicht die ersten Rüstungssets in Valhalla, die eigentlich rein thematisch gar nicht so recht zum Spiel passen. Vor einigen Monaten wurden einige Sets entdeckt, die an Iron Man und Thanos erinnerten, bisher aber noch nicht veröffentlicht wurden.