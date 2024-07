Axel Foley ist zurück und Ghiblis Erben verzaubern Netflix

Nach einer eher ruhigen Streaming-Woche pumpen die Portale diese Woche wieder mächtig neues Film- und Seriengold in unsere Wohnzimmer. Der Kampf um den Film der Woche wird dabei zum internen Netflix-Duell: Während sich Eddie Murphy nach 30 Jahren als Axel Foley zurückmeldet, feiert auch Studio Ponoc ein magisches Comeback. Doch der Reihe nach: Mit "Beverly Hills Cop: Axel F" hat Netflix jetzt den vierten Teil der legendären "Beverly Hills Cop"-Reihe veröffentlicht. 1994 war der vorerst letzte Film der Reihe erschienen, seit gut einem Jahrzehnt war dann immer wieder von einem Comeback die Rede. Erst Netflix machte dann vor einigen Jahren Nägel mit Köpfen und rettete das Projekt samt Franchise-Lizenz. Jetzt hat das Warten für alle Fans endlich ein Ende – und Teil 4 ist mehr als nur Nostalgie.

Das zeigt auch die hausinterne Sequel-Planung: Wie Eddie Murphy kürzlich bestätigte, gibt es schon Pläne für einen fünften "Beverly Hills Cop"-Film. Stark!

Das zweite große Highlight bei Netflix ist diese Woche "Der Imaginäre" von Studio Ponoc. Zum Verständnis: Ponoc ist ein Ableger von Studio Ghibli und brachte uns zuletzt den starken "Mary und die Blume der Hexen". Dass Netflix also die Exklusivrechte an dem erst zweiten Spielfilm des noch jungen Anime-Studios ergattern konnte, ist ein echtes Ausrufezeichen. "Der Imaginäre" wurde von "Chihiros Reise ins Zauberland"-Künstler Yoshiyuki Momose inszeniert und adaptiert den gleichnamigen Roman von A.F. Harold als modernes Anime-Märchen mit einmaliger Optik. Apropos Studio Ghibli: Auch wenn es immer wieder Stimmen gibt, die Hayao Miyazaki ein Karriereende attestieren, arbeitet der Anime-Großmeister aktuell an einem neuen Projekt !

Und sonst so? Bei Prime Video serviert uns Emma Roberts ihr verkapptes "Wild Child"-Sequel "Space Cadet", in dem sie die US-Sternenflotte mit ihrem pink-verspielten Charme auf links krempeln. Disney+ will derweil von der erneut vernichtenden sechsten Folge von "Star Wars: The Acolyte" ablenken und bringt uns ab sofort Staffel 20 (!) von "Grey’s Anatomy" im wöchentlichen Rhythmus. Auch Staffel 2 der unterschätzten Serie "Noch nicht ganz tot" mit Gina Rodriguez hat da durchaus das Potenzial, den "Star Wars"-Flop vergessen zu lassen.

Streaming-Woche abgehakt, lohnt noch der fixe Blick ins Kino: Diese Woche gibt’s gleich zwei neue Semi-Geheimtipps! Während Yorgos Lanthimos sein neues schräges Wunderwerk "Kinds of Kindness" mit Emma Stone, Willem Dafoe und Jesse Plemons zündet, bringt Ti West das schnetzelnde Finale seiner X-Trilogie an den Start. "MaXXXine" verlegt die Story nach den freigeistigen 70ern aus "X" und den verdrehten 20ern aus "Pearl" nun in die pulsierenden 80er. Und auch "MaXXXine" lebt wieder von einer herausragenden Mia Goth!

In Kooperation mit kinoundco