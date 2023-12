Baldur's Gate 3 zu umfangreich für den Game Pass? Larian erklärt, wieso sie das Abo ablehnen

So wie es aussieht, werdet ihr Baldur's Gate 3, das kürzlich gekürte Spiel des Jahres 2023, niemals auf dem Xbox Game Pass sehen. Der Chef von Larian Studios lehnt den Einzug in das Abo-Modell entschieden ab und erklärt, was das auch absolut fair ist.

Lasst das Geld lieber direkt bei Larian

In einem Interview mit IGN sagt der Larian-Chef, dass es schon immer der Plan des Studios gewesen sei auf den Game Pass zu verzichten. Man wolle hochwertige Spiele entwickeln und eine umfassende Spielerfahrung bieten. Das deckt sich eher weniger mit der Philosophie des Game Pass zusammen.

"Wir haben ein großes Spiel gemacht, also denke ich, dass dafür ein fairer Preis zu zahlen ist, und ich denke, dass das in Ordnung ist", so Vincke. "Wir verlangen keine zusätzlichen Mikrotransaktionen, man bekommt also das, wofür man bezahlt."

Laut Vincke solle alles so bleiben, wie es aktuell ist. Beim Kauf erhalten Spieler ein "großes, gehaltvolles Spiel" und man unterstützt gleichzeitig die neuen Projekte des Studios. Auch das Anglerspiel, an dem Vincke laut eigenen Aussagen gerade arbeitet.

Und mal ehrlich, würdet ihr sagen, dass es sich lohnen würde den Game Pass für Baldur's Gate 3 zu holen? Immerhin bietet das Spiel so viel Inhalt, dass ihr es innerhalb von vier Wochen kaum schafft, euch durch das gesamte Spiel zu arbeiten. Wer das Abo sowieso dauerhaft nutzt, hätte dadurch allerdings einen riesigen Vorteil.