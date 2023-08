Baldur's Gate 3: Bevor ihr in den Koop startet, solltet ihr von diesem Problem wissen

Baldur's Gate 3 ist gerade in aller Munde. Das liegt vor allem an dem vielen Lob, dass der Titel gerade von allen Seiten erhält. Doch auch ein Baldur's Gate 3 kann nicht alles richtig machen. So gibt es derzeit ein nerviges Problem mit dem Koop-Modus, das ihr auf jeden Fall im Hinterkopf behalten solltet.

Die Frage aller Fragen: Bug oder Feature?

Damit ihr euch nicht den Spaß am Spiel verderbt, solltet ihr wissen, was auf euch zukommt, wenn ihr im Koop zocken wollt. Klar, Baldur's Gate 3 kann mit mehreren Personen sicher für mehr unterhaltsame geteilte Momente führen, aber auch zu viel Frust durch eine Einschränkung, die so sicher niemand erwartet hätte.

Tritt ein Freund eurer Gruppe bei, besetzt einer von seinen selbsterstellten Charakteren einen Platz in eurer Gruppe. So kann der Mitspieler seine eigene Figur spielen und muss sich nicht in einen fremden Charakter hineindenken. Gute Lösung. Eigentlich.

Bleibt ihr in dieser Konstellation, gibt es eigentlich kein Problem. Dieses taucht erst dann auf, wenn ihr nach dem Koop wieder allein weiterspielen wollt. Wie viele Nutzer in den sozialen Medien berichten, könnt ihr den Charakter eures Freundes nämlich nicht mehr aus eurem Team entfernen. Selbiges gilt offenbar auch dann, wenn euch fremde Spieler in einem öffentlichen Solo-Spiel beitreten.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Mehr zu Baldur's Gate 3:

Baldur's Gate 3: Neuer Hotfix behebt das ungünstige Penis-Problem

Baldur's Gate 3: Mit dieser Mod levelt ihr doppelt so schnell

Baldur's Gate 3: Keine Erweiterung in Arbeit, doch ganz vom Tisch ist das Thema noch nicht

Eure Wegbegleiter nehmen dann den Platz für einen der Origin-Charaktere ein, was im schlimmsten Fall sogar bedeuten kann, dass ihr einige Quests nicht antreten und einige Dialoge nicht anhören könnt. Und das ist äußerst ärgerlich.

Ob es Absicht oder ein Bug ist, dass der Charakter fest in eurer Gruppe bleibt und diese nicht mehr verlassen kann, steht zum jetzigen Zeitpunkt nicht fest. Klar ist nur, dass ihr euch vorher im Klaren sein müsst, mit welchen Nachteilen der Koop-Modus einhergeht.

In Dungeons & Dragons, auf dessen Regelwerk Baldur's Gate 3 ja basiert, bleiben die Weggefährten nicht unwiderruflich in eurer Abenteurergruppe. Sie können in eine Basis, die Gruppe aus zahlreichen Gründen temporär oder für immer verlassen - oder sterben. Leider ist der Tod aber auch keine Option, um den Platz in der eigenen Gruppe wieder freizumachen, denn auch die Leiche bleibt euch erhalten und macht sich Slot zur letzten Ruhestätte.