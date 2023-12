Baldur's Gate 3: Das passiert, wenn Herr-der-Ringe-Stars Faerûn unsicher machen

Passend zu den Feiertagen begrüßte Larian Studios zwei ganz besondere Gäste. Schauspieler Elijah Wood und Sean Astin, die ihr sicher als Sam und Frodo aus Der Herr der Ringe kennt, haben sich mit Swen Vincke getroffen, um eine "ganz normale Sitzung" Baldur's Gate 3 zu spielen. Wir werden ja sehen ...

Wird Elijah von der Dunkelheit eingenommen?

In der Videobeschreibung heißt es ganz humorvoll: "Elijah Wood und Sean Astin nehmen zusammen mit Swen Vincke an einer ganz normalen Spielsitzung teil, bei der absolut keine bösen Mächte erweckt wurden und keine Eichhörnchen zu Schaden gekommen sind."

Elijah Wood scheint eine Vorliebe für die dunkle Seite zu zeigen, denn als er ein verfluchtes Artefakt findet, beschreitet er einen Pfad, der für seine Gefährten zum Nachteil wird. Im Video scheinen sich alle drei Beteiligten trotzdem köstlich zu amüsieren.

Der kleine Leckerbissen zu Weihnachten gefällt allerdings nicht nur den Fans, die in den Kommentaren schreiben, dass sie sich auch 100 Stunden dieses Spieldurchlaufs ansehen würden. Auf YouTube bekommt ihr aktuell leider nur etwas mehr als acht Minuten.

Auch die beiden Schauspieler selbst loben das Spiel. "Was für ein brillantes, reichhaltiges und wunderschön detailliertes Spiel", sagt Wood. Für ihn als unerfahrener RPG-Spieler habe Baldur's Gate 3 zusammen mit Sean "Erinnerungen an gemeinsame Abenteuer wachgerufen, die mich direkt in die Welt versetzt haben".

Sean Astin ist nicht weniger begeistert und sagt: "Baldur’s Gate 3 ist absolut genial! Es hat so viel Spaß gemacht, mit Elijah die Welt zu erkunden. „Wer hätte gedacht, dass es andere Enden gibt, wenn man in eine Höhle voller Feuer geht?“