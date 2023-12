Baldur's Gate 3: So viele Monate hat die Autorin von Larian an den 17.000 Enden gearbeitet

Schon vor dem Launch von Baldur's Gate 3 erklärte Larian Studios, dass es insgesamt 17.000 Enden im Spiel geben werde. Man mag sich gar nicht vorstellen, wie lange es dauern muss, um eine solche Menge an Inhalten zu schreiben. Eine Autorin habe sogar "den größten Teil ihres Lebens" an den Enden gewerkelt.

Eine halbe Ewigkeit für 17.000 Enden

In einem Interview mit IGN sagt Game Director Swen Vincke, dass Autorin Chrystal Ding schon in der Early-Access-Phase sechs Monate an den Enden geschrieben hat und insgesamt sogar mehr als ein Jahr. "Chrystal hat, ich weiß nicht, den größten Teil ihres Lebens damit verbracht, an diesen Enddialogen zu arbeiten und sich mit all diesen Permutationen zu beschäftigen", sagt er.

Nicht alle dieser 17.000 Enden sind völlig originelle Abschlüsse der Geschichte, dennoch ist der Arbeitsaufwand beachtlich. In jedes einzelne dieser Enden fließen die Entscheidungen und die Erfolge sowie Misserfolge des Spielers ein und machen es zu einem individuellen Erlebnis.

"Aber ja, einige davon sind subtil, einige hängen von der Zusammensetzung der Gruppe ab, aber es sind ziemlich viele, wenn man sich nur die Anzahl der Zeilen ansieht, die in den Epilogen gemacht werden mussten, nur um dem gerecht zu werden. Das ist wirklich eine Menge", so Vincke.

Vincke erklärt, dass Larian ein ganzes Team hatte, "das mehr als ein Jahr lang nur an dem Ende und den Beschreibungen gearbeitet hat." Auch er hält das für eine Menge Arbeit.