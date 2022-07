Baldur's Gate 3: Wie Early Access meinen Hype komplett zerstört hat

Early Access kann bei vielen Spielen spitze sein: Man hat einen guten Kontakt zur Community und kann genau darauf hören, was sich die Leute wünschen und nach und nach immer mehr spannende Inhalte nachliefern.

Aber wie ist es bei einem Game, das ganz auf eine kontinuierliche Story setzt und bei dem man voll in eine andere Welt abtauchen will... aber nicht richtig kann, weil der Inhalt streng begrenzt ist. So ist es bei Baldur's Gate 3 nun schon seit zwei Jahren und selbst ich als begeisterte Fantasy-Rollenspielerin und Pen-and-Paper-Nerd habe langsam die Neugier auf das Endergebnis verloren.

Sie wollen den Prolog zum 50. Mal spielen? Here you go.

Die Early Access von Baldur's Gate 3 lockte schon 2020 mit einem riesigen Character-Creator, zahlreichen Spielstilen, einer fast übertrieben epischen Story ... was soll ich sagen: Die knallbunte High-Fantasy-Welt hat mein Herz entflammt wie ein Teufelchen in einer der Neun Höllen. Aber mittlerweile sind zwei Jahre vergangen, ich habe fast 100 Teststunden und das immer wieder im endlos gleichen ersten Story-Kapitel.

Man kann Larian Studios nicht vorwerfen, dass es keinen neuen Content gab, doch ebendieser brachte immer wieder neue Klassen, Bug-Fixes, Interface-Verbesserungen und mehr, aber eben keine neuen Geschichten. Das Spiel heißt Baldur's Gate und man schafft es seit 2 Jahren noch immer nicht bis zur Stadt Baldurs Tor.

Baldur's Gate 3 ist seit zwei Jahren in der Early Access... gut, dass der Elf Astarion unsterblich ist und alle Zeit der Welt hat!

Bevor wir uns falsch verstehen: Eigentlich ist es gut, dass Larian bisher nur ein Kapitel veröffentlicht hat, denn sonst wäre der Rest der bisherigen Story vielleicht für mich schon ähnlich ausgenudelt und unspannend wie das erste Kapitel. Dann hätte ich schon die Hälfte des RPGs völlig unzusammenhängend erlebt und zwischendurch vielleicht wieder mehrfach vergessen, was eigentlich passiert ist.

Das wäre, wie ein Buch zur Hälfte zu lesen, aber auch nicht am Stück, sondern nur alle paar Monate ein paar Kapitel. Das wäre also auch dämlich und wirft eben die Frage auf, ob ein Spiel mit einer linearen Story für eine Early Access geeignet ist, bei der man dann aber nur einen Bruchteil der Geschichte erleben kann.

Man muss Larian Studios lassen: Sie machen das, was sie tun, mir viel Liebe und Begeisterung für Fantasy und Rollenspiel. Das gilt nicht nur für die Showcases in Kostümen, mit Musik, Fanarts und einem Set-Design wie auf einer LARP-Kulisse, sondern auch für die Inhalte: Charakterentwicklung, gut vertonte Dialoge, echte Entscheidungen, viele verschiedene Lösungswege, egal, ob im Kampf oder im Gespräch - das vermittelte immer das Gefühl, dass echte Pen-and-Paper-Freunde am Werk sind.

Und jetzt gibt es Barden! Ich liebe Musik und die in BG3 war schon immer großartig. Trotzdem litt meine Freude über die großartigen Ideen immer mehr unter der langen Wartezeit bis zum fertigen Spiel und dem ständigen Neustart: Ein neues Update bedeutete nämlich immer auch ein neuer Spielstand.

Mit Gnomen und Barden kamen zum Beispiel erst frisch zwei neue Spieloptionen zur Early Access von Baldur's Gate 3, aber die Begeisterung ist trotzdem nicht mehr dasselbe wie zum Release.

Wenn es darum ging, neue Klassen und Völker auszuprobieren, bedeutete das natürlich: Spielt denselben Kram noch mal! Dann beginnt man mal wieder bei der Charaktererstellung und mit einem nicht unbedingt spannenden Epilog. Darin kämpft ihr euch durch ein tentakeliges Flugschiff, bis das Teil endlich abstürzt und das eigentliche Game beginnt.

Der Anfang hat sicher seinen Reiz in Sachen Atmosphäre: Das ekelhaft-organische Schiff und die düstere Situation können vielleicht was... wenn man nicht jeden Tentakel schon beim Namen kennt.

Ja, ist ja toll, dass ich dank der Updates jetzt im Rundenkampf mit Gegnern werfen kann - versteht mich nicht falsch, die Feinde mit ihren eigenen Kumpels umzukegeln ist die pure Freude - aber um das zu genießen, muss ich erst mal ein neues Spiel starten und noch einmal den ganzen Anfang über mich ergehen lassen.

Der Hype war groß... und was ist jetzt übrig?

Ich war zwar von Anfang an sehr skeptisch, was das Early-Access-Prinzip bei BG3 betraf, aber der Hype war viel zu stark für mich, um zu widerstehen: Ein paar wenige Wochen habe ich es ausgehalten, ohne mir das Spiel zu holen, dann musste ich es einfach haben.

Momente in Baldur's Gate 3 wie der emotionale Song Wheeping Dawn gingen mir am Anfang so richtig ans Herz, aber nach zwei Jahren ist die Anfangsbegeisterung langsam verpufft.

Jetzt nach zwei Jahren bin ich ernüchtert und frage mich, was vom Hype übrig ist: Wenig, muss ich sagen. Ich sehe ein neues Update von Larian und denke mir schulterzuckend: Ja, klingt ganz schön, aber müsste ich im fertigen Spiel sehen. Natürlich liegt die Lösung nicht auf der Hand, denn zu sagen: "Veröffentlicht es endlich!" bringt natürlich auch nichts.

Es ist auch nicht so, dass ich sauer wäre und es jetzt unbedingt in Händen halten will, im Gegenteil. Irgendwie bin ich etwas indifferent geworden und das enttäuscht mich.

Ich gucke einfach etwas traurig zurück auf den Werdegang und meine Emotionen zum Spiel, die nach und nach vom Gedankenschinder aufgefressen wurden und hoffe, dass sie zurückkommen, wenn Baldur's Gate 3 endlich fertig ist. Denn seien wir ehrlich: Dieses Spiel wäre perfekt für mich und brachte meine alte Dragon-Age-Liebe wieder zum Aufkeimen... dass ich kaum mehr auf den Release hinfiebere, muss man also erst einmal schaffen.

Die Hoffnung gebe ich aber noch nicht auf: Ich vertraue noch ein ganz klein wenig auf die große Begeisterung, wenn das fertige Spiel dann so weit ist.