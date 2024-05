Kein Baldur's Gate 4: Larian war von den eigenen Ideen einfach nicht begeistert

Baldur's Gate 3 ist ein Hit und hat viele Spieler begeistert. Doch Entwickler Larian hat nicht vor, mit einem vierten Teil auf diesem Erfolg aufzubauen. Jetzt erklärt Adam Smith, Narrative Director, dass es zu einem Zeitpunkt tatsächlich Ideen für ein Baldur's Gate 4 gegeben hat und warum es trotzdem nicht dazu gekommen ist.

Baldur's Gate 3 ist ein guter Abschluss

In einem Interview mit GamesRadar+ erklärte Smith, dass Larian zwar "Ideen für Baldur's Gate 4 herumschob" jedoch nicht "das Feuer dazu" hatte.

"Für uns gab es nichts Unfertiges, das wir sagen wollten, wir wollten in andere Welten aufbrechen", so Smith. "Und wir haben es versucht, wir haben angefangen, Ideen für Baldur's Gate 4 herumzuschieben, aber sie haben uns nicht begeistert, wir hatten nicht das Feuer. Es fühlt sich an, als ob es eine schwerere Entscheidung hätte sein sollen, aber das war es nicht."

Als unabhängiges Studio konnte sich Larian also einfach dazu entscheiden, Baldur's Gate mit dem dritten Teil abzuschließen und die gewonnenen Ressourcen zu nutzen, um neue Welten zu erschaffen.

Larian hatte nicht genügend Leidenschaft für einen vierten Teil, also machen sie es nicht. "Und es ist großartig, an einem Ort zu arbeiten, an dem das stimmt und man nicht gesagt bekommt: 'Ja, aber es bringt uns so viel Geld ein, also machen wir es'. Das war nie eine Frage", so Smith.

Bei Baldur's Gate 3 war das anders. "Einer der Gründe, warum wir es gemacht haben, war, dass wir sagen konnten: ‚Das ist eine Geschichte, die uns wirklich am Herzen liegt, ein Schauplatz, der uns wirklich am Herzen liegt, Charaktere, die uns wirklich am Herzen liegen‘... und wir denken, dass wir mit ihnen etwas zu sagen haben."

Auch über eine Erweiterung habe Larian diskutiert und sich schließlich dagegen entschieden. "Wenn es nur eine Ausrede wäre, um die größten Hits noch einmal zu spielen und diese Charaktere noch einmal zu zeigen... Ich weiß, dass einige Leute weitere Enden für sie wollen, aber für uns hieß es: ‚Nein, wir haben die Geschichten erzählt, die wir erzählen wollten‘."