Endlich! Baldur's Gate 3 mit offiziellem Mod-Support - Und das nicht nur auf PC

Das Fantasy-Rollenspiel Baldur's Gate 3 erhält noch in diesem Jahr offiziellen Mod-Support.

Geplant ist das für Patch 7, der im September 2024 erscheinen soll. Erste Tests beginnen schon heute.

Modding-Toolkit für Baldur's Gate 3 wird ab heute getestet

Dies geschieht erst einmal im Rahmen einer Closed Alpha, die rund einen Monat lang laufen soll. Im Juli will man weitere 1.000 Spielerinnen und Spieler im Zuge der Closed Beta dazu einladen.

Larians Idee dahinter sieht so aus, dass in der Alpha neue Mods erstellt und vorhandene übertragen werden. In der Beta will man dann Feedback dazu sammeln und bis September darauf reagieren beziehungsweise es umsetzen.

"Wir haben die Absicht, den Sommer hindurch dieses Feedback abzuarbeiten, was uns Zeit für den Feinschliff von Patch 7 gibt, damit dieser im September erscheinen kann", schreibt Larian.

"In der Zwischenzeit haben wir noch immer eine Menge für euch, darunter ein paar Extras zum Jubiläum, während wir auf die Monate seit der Veröffentlichung zurückblicken. Wir arbeiten auch weiterhin noch an einem Fotomodus, Cross-Play und mehr Bugfixes, die später kommen!"

Der Mod-Support soll dabei nicht nur die PC-Version umfassen, sondern "kurze Zeit später" auch Plattformen wie Mac, PlayStation und Xbox. Dabei wird Mod.io verwendet, um Support auf allen Plattformen zu ermöglichen.

"Unser Ziel mit mod.io und unseren Partnern ist, eine gute Balance zu finden, die umfassenden Modding ermöglicht, aber auch die Richtlinien berücksichtigt", heißt es. "Einige NSFW-Mods und bestimmte Skript-lastige Modifikationen werden über die offizielle Pipeline vielleicht nicht unterstützt, aber Modding außerhalb davon bleibt weiterhin möglich."