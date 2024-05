Nach Baldur's Gate 3 kommt Excalibur - zumindest lautet so der Codename

Endlich gibt es erste Neuigkeiten zum nächsten Projekt, der Baldur's-Gate-3-Macher. Larian Studios verrät endlich den Codenamen ihres nächsten Spiels. Es heißt 'Excalibur'.

Larians neues Projekt heißt Excalibur

Tatsächlich arbeitet Larian Studio derzeit an zwei Titeln, doch einen Codenamen zu wissen ist dennoch besser als nichts. Mit GamePressure sprachen Swen Vincke und Adam Smith über die beiden noch unbekannten Spiele.

Excalibur ist ein Name, der bereits in einem Vortrag von Vincke auftauchte und sein kürzlich adoptierter Hund trägt eben diesen Namen.

Interessant ist eine Aussage, die Vincke in diesem Gespräch tätigte. So sagte er, dass Larian aktuell versuche herauszufinden, was genau man aus Excalibur eigentlich machen wolle. Man habe zwar Ideen und "viele kleine Fragmente" doch ein großes Bild setzt sich daraus noch nicht zusammen.

Es könnte also noch eine Weile dauern, bis uns Larian hier ein rundes Paket vorstellen kann.