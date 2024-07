Black Myth Wukong Gameplay: Diesen zwei Bossen begegnet ihr im Spiel

Zu Black Myth Wukong gibt es immer mehr und mehr Gameplay. In diesem Video könnt ihr euch die beiden Bosse Guangzhi und Red Loong näher ansehen.

Erlebt zwei Bosskämpfe in Black Myth Wukong

Das Action-Rollenspiel Black Myth: Wukong erscheint noch in diesem Sommer. Damit ihr wisst, was ihr zu erwarten habt, tauchen immer mehr Videos vom Spiel auf - entweder in Form eines Trailers oder eines Gameplay-Videos.

Dieses Mal stammt das Video von GameSpot, das uns einige Minuten aus den beiden Bosskämpfen zeigt. Guangzhi ist dabei ein wolfsähnliches Biest mit hoher Geschwindigkeit, während Red Loong ein besonders starker Geheimboss ist, der einen messerscharfen Schwanz besitzt.

Bei beiden - und vermutlich allen - Bossen in Black Myth Wukong ist euer Geschick beim Ausweichen sowie eine gute Strategie von Vorteil. Auch das Angriffsmuster der Bosse zu kennen, wird eine wichtige Rolle spielen.