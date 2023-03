Atomic Heart 2? Der Entwickler macht sich bereits Gedanken über eine Fortsetzung

Mundfish, der Entwickler von Atomic Heart, denkt bereits über ein Sequel für den sowjetischen Ego-Shooter nach.

Atomic Heart erhält höchstwahrscheinlich einen zweiten Teil

Eine Fortsetzung für Atomic Heart befindet sich bereits in der Planung und das, obwohl das Spiel selbst nur gemischte Kritiken erhalten hat, die von großer Abneigung bis hin zu einem riesigen Hype reichten. Der Titel ist dadurch sowie die Kontroverse seiner Story, die einen alternativen Ausgang des Zweiten Weltkriegs erzählt, bei dem die UdSSR gewinnt und ihre Roboter auf der ganzen Welt vermarktet, in aller Munde gewesen.

Am 21. Februar erschien der Titel des russischen Entwicklers und erzielte am ersten Tag vergleichbare Verkäufe wie Hogwarts Legacy. In einem Interview mit Journalist Aleksey Makarenkov verriet das Studio, dass ein zweiter Teil durchaus denkbar wäre.

Nicht nur das, denn ein Sequel sei sogar bereits in Planung (danke, Gamerant). Da sich Mundfish derzeit auf Updates und ein DLC für Atomic Heart konzentriert, könnte es mit dem Spiel noch eine Weile dauern.

Atomic Heart wurde mit BioShock, Wolfenstein und sogar den moderneren Fallout-Teilen verglichen und bietet eine Menge Inhalte für Action-Fans. Dennoch kommt es hin und wieder zu Fehlern, aus Mundfish bei ihrer Fortsetzung hoffentlich lernen werden.

Das Spiel könnt ihr auf PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X sowie S zocken.