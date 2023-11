Borderlands 4 und Tiny Tina's Wonderlands 2? Was nicht alles auf LinkedIn erwähnt wird

Im März 2022 durften wir in Tiny Tina's Wonderlands eintauchen und im Jahr 2019, noch vor der Corona-Pandemie, erschien der letzte Borderlands-Teil. Es dürfte also bald wieder Zeit für einen neuen Eintrag werden, findet ihr nicht? Auf LinkedIn gibt es jetzt einen Hinweis auf Fortsetzungen zu beiden Spielreihen.

Die Namen der Spiele sind erstmals gefallen

Borderlands 4 sowie Tiny Tina's Wonderlands 2 wurden laut Videogameschronicle auf dem Profil ehemaligen Studio Technical Director von Lost Boys Interactive, Randel Reiss, erwähnt. Das Studio arbeitete gemeinsam mit Gearbox am ersten Tiny Tina-Spiel.

Zu Tiny Tina's Wonderlands sagte Randy Pitchford, Gearbox CEO, bereits letztes Jahr, dass der Titel die Erwartungen des Unternehmens übertroffen habe. "Wir haben jetzt eindeutig ein neues Franchise in den Händen, dessen künftige Spiele bei Gearbox bereits in Entwicklung sind", hieß es damals. Ein zweiter Teil dürfte hier also niemanden überraschen.