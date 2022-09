Call of Duty: Warzone Mobile zeigt euch erstes Gameplay auf Verdansk

Auf der Call of Duty Next hatte auch Call of Duty Warzone Mobile seinen großen Moment. Auf dem Smartphone will das Spiel ein authentisches Battle-Royale-Erlebnis bieten und zeigte sich deshalb im Gameplay von seiner besten Seite.

Call of Duty: Warzone Mobile enthüllt altbekanntes Gameplay

Um auch alle CoD-Fans abzuholen, spielt das Gameplay auf der legendären Verdansk-Karte. Dort habe alles angefangen, heißt es im Gameplay-Material. Ganze 8 Minuten voller Action und zwischengeschalteter Kommentare des Teams gibt es zu sehen. YouTuber GamersPrey hat die Aufzeichnung einzeln hochgeladen. So müsst ihr sie nicht erst im Showcase suchen:

Das Video zur mobilen Version des Spiels startet mit dem klassischen Fallschirmabsprung. In den Matches geht es mit bis zu 120 Spielern (ohne Bots!) auf einer Karte zur Sache. Das ist eine unglaubliche Leistung für ein mobiles Battle-Royale in First-Person-Perspektive. Kein Wunder, immerhin muss das Team seinem Versprechen über ein mobiles AAA-Erlebnis auch gerecht werden. Auch wunderbar brutale Finisher-Animationen fehlen nicht.

Trotz der vielen bekannten Schauplätze haben Entwickler Infinity Ward und Publisher Activision aber noch eine spannende neue Nachricht im Gepäck. Call of Duty: Warzone Mobile ermöglicht die Übertragung und gemeinsame Nutzung von Battle Pass und Freundeslisten zwischen Call of Duty: Warzone Mobile, Call of Duty: Modern Warfare 2 und Call of Duty: Warzone 2.0. Selbst Waffen werden für alle drei Spiele gleichzeitig freigeschaltet.

Die drei Erlebnisse sollen so miteinander verbunden werden. Zeitgleich binden Infinit Ward und Activision die Mobile-Spieler im selben Maße ein, wie alle anderen. Selten werden Mobile-Spieler so stark in die Community eingebunden. Zudem sparen sich die Spieler Zeit und Geld, um etwa den Battle Pass überall kaufen und aufzuleveln zu müssen.

Ab sofort könnt ihr euch für Call of Dury: Warzone Mobile vorregistrieren - aktuell geht das nur für die Android-Version des Spiels. Abhängig von den erreichten Meilensteinen der Vorregistrierung schaltet ihr zum Release des Titels spezielle Belohnungen frei.