Clockwork Revolution ist ein Steampunk Bioshock mit Zeitspielereien

Wenn man fertig ist, sich zu übergeben, weil die Kommentare unter dem Youtube-Livestream jedes Mal einen Schreianfall bekommen, sobald eine Frau, möglicherweise nicht weiß, kurz im Bild zu sehen ist, darf man sich auch mal kurz freuen, dass Clockwork Revolution ziemlich cool aussah.

Was das ist? Nun, am Ende ist der Bioshock-Vergleich sicher hilfreich. Es ist ein Shooter in einer ambitionierten, alternativen Steampunk-Realität, in der Zeitkräfte zum Einsatz kommen.

Diese resultieren, dem Trailer zufolge, regelmäßig in veränderten Realitäten, wenn man “die Vergangenheit verändert. Das Video zeigte, wie die Hauptfigur zum Beispiel eine Brücke einstürzen ließ und den Zusammenbruch rückgängig macht.

Verändert sich die Zeitlinie, scheint sich das Stadtbild ebenfalls deutlich zu verändern. Wie weit der Variantenreichtum reicht und wie fein die Abstufungen sind. Aber was ich gesehen habe, hat mir gefallen.

Verantwortlich zeichnen die Wasteland-Macher bei inXile, denen traue ich einiges zu.