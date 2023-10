CD Projekt Red hat Patch 2.02 für Cyberpunk 2077 angekündigt.

Auf der offiziellen Support-Seite liefert man zudem einen ersten Einblick in die geplanten Änderungen.

Was bringt Patch 2.02?

Nach Angaben von CD Projekt Red handelt es sich dabei um die Highlights, alles in allem wird der Patch noch mehr bieten als das, was ihr weiter unten lest.

Probleme auf der Xbox Series X/S im Zusammenhang mit dem Vorbestellerbonus Quadra Sport R-7 "Vigilante" werden indes weiterhin zusammen mit Microsoft untersucht. Manche Fans haben diesen Bonus bisher nicht erhalten.

Weitere Meldungen zu Cyberpunk 2077:

Hier die Highlights von Patch 2.02:

V will no longer flatline after entering the Delamain AV in Path of Glory.

Fixed the shutters blocking entry to Black Sapphire in Run This Town.

Fixed an issue where cyberware could get downgraded to Tier 1 after updating the game to 2.01.

Fixed skill progression passives.

Rebalanced the timers in courier missions.

