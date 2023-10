Cyberpunk 2077: CD Projekt bestätigt Pläne für eine Complete Edition.

CD Projekt hat Pläne für eine Complete Edition von Cyberpunk 2077 bestätigt.

Während einer Frage-und-Antwort-Runde mit Investoren wurde das Unternehmen nach einer Art von "Game of the Year Edition" befragt (via VGC).

Das sagt CD Projekt dazu

"Was eine neue Edition oder Collector's Edition betrifft, so wissen wir noch nicht, wie sie heißen wird, aber wenn es soweit ist, werden wir es Sie wissen lassen", sagt Michał Nowakowski, CD Projekts Chief Commercail Officer.

Zuvor machten Berichte über eine PEGI-Altersfreigabe für eine "Ultimate Edition" von Cyberpunk 2077 die Runde.

Weitere Meldungen zu Cyberpunk 2077:

Des Weiteren ergänzte Nowakowski, dass man nicht notwendigerweise die gleiche Vorgehensweise wie bei The Witcher 3 erwarten sollte. Das Spiel erschien 2015, eine Game of the Year Edition mit beiden Erweiterungen und anderen DLCs wurde im August 2016 veröffentlicht.

"Nun, bei Witcher 3 hat es einige Zeit gedauert, aber wir wollen es nicht vergleichen, weil wir vielleicht einen neuen Ansatz wählen werden, einen anderen Ansatz als bei The Witcher", sagt er.

"Sie müssen es nicht mit The Witcher vergleichen, bis wir eine vollständige Edition herausbringen. Wir haben einige Absichten, aber es ist noch nicht an der Zeit, darüber zu sprechen."

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten