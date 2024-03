Bist du dabei? Orte und Termine fürs Pokémon Go Fest 2024 bekannt gegeben

Niantic hat die Orte und Termine für das Pokémon Go Fest 2024 bekannt gegeben.

Das europäische Event findet in diesem Jahr in der spanischen Hauptstadt Madrid statt.

Noch zwei weitere Termine

Insgesamt gibt es in diesem Jahr wieder drei lokale Termine, bevor am Ende dann alle Trainerinnen und Trainer an einem globalen Event teilnehmen können.

Der Startschuss für das Pokémon Go Fest 2024 fällt in diesem Jahr vom 30. Mai bis zum 2. Juni im japanischen Sendai. Madrid ist dann vom 14. bis 16. Juni an der Reihe. Darauf folgt das amerikanische Go Fest 2024 vom 5. bis 7. Juli in New York.

#PokemonGOFest2024 details are coming very soon.



Which cities will we visit this year?

Stay tuned, Trainers. 👀 pic.twitter.com/EMpkfvKA9N — Pokémon GO (@PokemonGoApp) March 6, 2024 Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Unmittelbar danach, am 13. und 14. Juli, findet wiederum das globale Go Fest 2024 für alle statt.

Und was ist zu erwarten? In einem ersten Teaser Trailer zum Pokémon Go Fest 2024 war der Schatten des mysteriösen Pokémon Marshadow zu sehen.