Diablo 4 Season 2: Alle Infos zur Saison des Blutes

Zum Start der gamescom 2023 kündigte Blizzard Diablo 4 Season 2 "Season of Blood" – zu Deutsch "Saison des Blutes" – am Eröffnungsabend der Spielemesse an. In selbiger dreht sich, wie der Name schon erahnen lässt, alles um einen Aufstieg der Vampire in Sanktuario. Neben einem Trailer haben die Entwickler auch den Diablo 4 Season 2 Release Termin veröffentlicht und ein paar erste Infos zu kommenden Inhalten verraten, die wir nachfolgend für euch zusammenfassen.

Diablo 4 Season 2 Inhalt: