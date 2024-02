Diablo 4 schießt mal wieder den Vogel ab: 30 Dollar für fünf neue Portalfarben

Skin-Preise können gerne mal weit über dem Preis kleiner Indie-Titel liegen. Oft werden die Preise durch ein Free-to-play-Modell gerechtfertigt. Anders sieht das bei Diablo 4 aus. Ganze 69,99 Euro zahlt ihr für den Titel, nur, um dann ein Skin-Bundle wie dieses im Spiel zu entdecken.

Wundert aber auch niemanden mehr, oder?

Das Skin-Paket, das aktuell stark kritisiert wird, beinhaltet fünf Portal-Skins, die die Farbe des Portals ändern. Auch 1.000 Platin, die Währung in Diablo 3, erhaltet ihr obendrauf. Bezahlen müssen Spieler dafür 30 Dollar. Eigentlich würde das Paket also nur 20 Dollar kosten, wenn Blizzard die 1.000 Platin nicht mit in den Topf geworfen hätte, für die Spieler natürlich obendrauf zahlen müssen.

Im Netz nehmen die Fans das Paket zum erneuten Anlass, um sich über die Preispolitik von Diablo 4 zu beschweren. Immerhin seien 30 Dollar beinahe die Hälfte des Vollpreises. Spiele wie Palworld kosten sogar weniger als das Skin-Bundle.

Noch viel schlimmer ist es, wenn ihr euch vor Augen führt, dass die Portal-Skins klassengebunden sind. Ihr könnt also nicht einmal alle fünf Portale mit eurem liebsten Charakter nutzen, sondern nur die ganz spezielle Portalfarbe für dessen Klasse. Danke für gar nichts.

Ich merke inzwischen, wie ich bei diesem Thema total abgestumpft bin, dabei ist es richtig und wichtig an einer Stelle wie dieser Kritik zu üben. Wie seht ihr das?