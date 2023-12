Die Eurogamer.de Top 50 Leserwahl 2023

Ein paar Tage noch, dann kann die Vorfreude auf das Spielejahr 2024 losgehen. Bevor wir euch aber dorthin entlassen, haben wir noch eine Sache zu klären, die unmöglich eine Redaktion alleine stemmen kann: Was war nun eigentlich wirklich euer bestes Spiel des Jahres? Was sagt ihr als Community? Dieses Jahr dürfte es alles andere als einfach werden, denn 2023 war ein echter Knaller-Jahrgang, in dem gefühlt jeden Monat ein neues Lieblingsspiel herauskam.

Und nicht nur die Menge an Hochkarätern begeisterte, auch ihre Vielfalt war wohl ohne gleichen. Ich will hier keine Beispiele nennen, wie weit das Spektrum der unnachahmlichen Spiele-Hits auseinanderging, um bloß keinen Einfluss auf euch zu nehmen. Aber ich bin nicht sicher, ob ich je ein so bunt gemischtes Jahr erlebt habe wie dieses.

In diesem Jahr machen wir das mit der Leserwahl der Eurogamer.de Top 50 ein wenig anders. Teilnehmen könnt ihr in dem unten verlinkten Dokument. Dort wählt ihr eure persönlichen 8 Lieblingsspiele, indem ihr einfach ein Häkchen neben dem Titel setzt.

Neu ist die Möglichkeit, ganz unten bei “Sonstiges” selbst ein Spiel hinzuzufügen, sollte etwas in der Liste fehlen. Bitte beachtet, dass nur Games erlaubt sind, die 2023 erschienen. Reine Remaster sind von der Wahl ausgeschlossen, komplette Remakes sind okay.

Wenn ihr zu den einzelnen Spielen etwas sagen wollt – was wir ausdrücklich schön und wünschenswert fänden –, könnt ihr das am Ende des Dokuments tun. Da ihr nur ein Textfeld habt, müsst ihr zu Beginn eurer Worte nur kurz den Titel des Spiels davor schreiben.

Es handelt sich bei der Abstimmungsseite zwar um ein Google-Formular, aber ihr müsst nicht mit einem Google-Account angemeldet sein. Es wäre dennoch nett, wenn ihr am Ende der Liste noch euren Eurogamer-Usernamen angebt, sonst können wir eure Kommentare nicht zuordnen und veröffentlichen. Bitte tragt eure Lieblinge bis zum 21.12.2023 ein!

Viel Spaß beim Mitmachen, wir freuen uns auf eure Schilderungen!