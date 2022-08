Die Schauspieler hinter The Chant stellen sich im neusten Teaser vor

The Chant ist das neuste Horrorspiel von Brass Token und Prime Matter, in dem ein spiritueller Retreat schiefläuft. Dabei müssen sich die Charaktere des Spiels ihren inneren Dämonen buchstäblicher stellen, als sie es eigentlich geplant haben. Neulich erschien ein kleiner Kurzfilm, in dem sich die Schauspielerinnen und Schauspieler vorstellen und über die Tiefe und die Psychologie des Spiels aufklären wollen.

Die limitierte Edition von The Chant kann nun vorbestellt werden. Mehr Infos zum Spiel folgen laut Publisher am 16. August 2022.

Die Hauptfigur Jessica Briar wird von Siobhan Williams verkörpert, während ihre Freundin Kim Mallari, die die beiden auf die Insel Glory Island bringt, von Kira Clavell gespielt wird. Kim hat sich auf den Retreat gefreut, seit sie Tyler Anton, gespielt von Adam Millard, zum ersten Mal in einem seiner Seminare darüber sprechen hörte. Tylers rechte Hand Hannah Wilson stellt die Schauspielerin Emily Tennant dar, während Nicole Anthony die Figur Maya Kalani verkörpert. Zu guter Letzt wird der reiche Sonny Sonti von Praneet Akilla dargestellt.