The Chant vorbestellen und Horror wie aus den 1970ern erleben

The Chant ist ab sofort vorbestellbar. Zusätzlich haben Entwickler Brass Token und Publisher Prime Matter einen neuen Trailer für das kosmische Third-Person-Horror-Action-Adventure veröffentlicht.

Der Gesang der Kultisten

Am 3. November 2023 erscheint das kultige Horrorerlebnis für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X und S. The Chant entführt euch auf eine scheinbar idyllische Insel, auf der ein eine Sekte ihr Unwesen treibt und durch düstere Rituale ein unheilvolles Portal öffnen will. Ziel ist dabei spirituelle Erleuchtung zu erlangen.

Der neue Trailer zeigt Kultisten und allerlei weitere Gruselgestalten, gegen die ihr antreten müsst.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Mehr zu The Chant:

Die Schauspieler hinter The Chant stellen sich im neusten Teaser vor

The Chant ist ein Horrorspiel, in dem spirituelle Kräfte unerwünscht sind

Wer den Titel vorbestellt, erhält einen 1970er-Jahre-VFX-Filtermodus sowie ein von den 1970er-Jahren inspiriertes Outfit für den spirituellen Rückzug.

Bestellt ihr die physische Version von The Chant vor, bekommt ihr den psychedelischen Soundtrack von Komponist Paul Ruskay komponiert wurde. Auch ein Artbook ist dabei. Auf der offiziellen Website erfahrt ihr mehr dazu.