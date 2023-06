Die Titanen in Hearthstones kommender Erweiterung sind stark - zum Glück gibt es einen Haken

Am 1. August ist es wieder so weit. Hearthstone erhält eine neue Erweiterung mit 145 Karten und wie immer geht ein altes Set in den Ruhestand. Es rotieren Karten raus und es kommen neue dazu. Um mehr über das neue Set, Titanen, zu erfahren, habe ich mich mit Game Designer Edward Goodwin und Senior Game Producer Alicia Cornelia zusammengesetzt.

Komplexe Titanen und Effekte zum selbst Erschmieden

Die Stars dieser Erweiterung sind ohne Zweifel die namensgebenden Titanen. Das sind 11 legendäre Diener, einen für jede Klasse, die einen ganz besonderen Effekt besitzen. Jeder besitzt drei, an seine Klasse angepasste Fähigkeiten. Pro Runde könnt ihr dann eine der drei Effekte aktivieren, bis keine Fähigkeit mehr übrig ist. Jede Fähigkeit ist also nur einmal einsetzbar und aktiviert zusätzlich einen passiven Effekt, den der Titan mit sich bringt.

Norgannons passive Fähigkeit lest ihr auf seiner Karte. Mit seinen drei Klassenfähigkeiten kann er 5 Schaden anrichten, die Karten des Gegners im nächsten Zug ein Mana mehr kosten lassen oder ein zufälliges Magier-Geheimnis ins Spiel bringen..

Damit diese mächtigen Gestalten nicht das Bord eures Gegners unwiderruflich niedermähen, gibt es ein paar Schwächen. So kann der Titan erst angreifen, wenn dieser alle Fähigkeiten eingesetzt hat. Zudem sind seine Werte im Vergleich zu den Manakosten eher schlecht, ihr habt also kein unbesiegbares Stat-Monster auf dem Feld und können mit Zaubern oder anderen Dienern besiegt werden. Außerdem ist es nicht möglich, Titanen zu entdecken. Es gibt also definitiv nur einen Titan pro Deck.

Ein neues und ein altes Schlüsselwort kommen neben den Titanen zu Hearthstone. Mit "Schmieden" könnt ihr Karten für zwei Mana einmalig verbessern, indem ihr diese, wie mit dem Schlüsselwort "Handelbar", auf euer Deck zieht. Ihr erhaltet dann direkt die verbesserte Karte zurück auf die Hand. Sie besitzt nun bessere Werte oder einen zusätzlichen Effekt.

Schmiedet ihr diese Karte, wird sie besonders stark.

Auch magnetische Diener können wir in der Titanen-Erweiterung wieder sehen. Seit sie mit Dr. Bumm eingeführt wurden, haben diese sich jedoch ein wenig verändert, denn sie benötigen nicht länger einen Platz auf dem Spielbrett, um sich mit anderen Karten zu verbinden.

Hier kommt ein kleiner Twist für die neue Saison

Kommen wir jetzt zum großen Haken der neuen Erweiterung. Der Klassik-Modus, mit dem wir Hearthstone wie am ersten Tag spielen konnten, wird neu erfunden. Jetzt nennt sich der einst unberührte Modus "Haken" und bringt regelmäßig neue Regeln in das nostalgische Format. Der Ranglistenmodus verbietet euch dieses Mal alle neutralen Karten. Das Hearthstone-Team erlaubt sich bei diesem Modus viele Freiheiten zum Experimentieren und hat vor, die Regeln alle ein bis zwei Monate - oder bei besonders beliebten Formaten etwas später - zu ändern.

Ein neuer Spielplatz für Nostalgiker, potenziell starke Titanen-Decks und viele neue Möglichkeiten erwarten euch also ab August. Seid ihr gespannt auf die Änderungen?