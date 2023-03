FIFA 23: FUT Birthday Icons kommen heute - Alle Ikonen, Leaks und Infos zum Geburtstagsevent

Die FIFA 23 FUT Birthday Icons sind die große Neuerung der diesjährigen Geburtstags-Promo des FUT Ultimate Team Modus und zugleich die dritte "Icon Kampagne", die EA Sports heute Abend ins Spiel bringt. Wie schon bei den vorangegangenen Icon-Kampagnen werden auch diesmal wieder eine Reihe von FIFA 23 Ikonen ausgewählt und mit verbesserten FUT Birthday Icon-Kartenversionen geehrt. Selbige reihen sich oberhalb der Prime-Icons ein und sind so etwas wie der Ersatz für die früheren Momente-Icons. Nachfolgend zeigen wir euch, welche Geburtstags-Ikonen laut Leaks kommen sollen und welche Upgrades zu erwarten sind. Außerdem erfahrt ihr, was es mit den Ikonen Kampagnen auf sich hat und was ihr noch über die FUT Birthday Icons wissen müsst.

Nachfolgend stellen wir euch bislang geleakten FIFA 23 FUT Birthday Icons mit ihren erwarteten Upgrades auf. Denkt daran, dass es sich um nicht offizielle Angaben handelt, was bedeuten kann, dass sich Werte / Spieler leicht abweichen oder auch komplett falsch sein können (auch wenn Fut Sheriff und Co nur selten falsch liegen). Zur besseren Übersicht haben wir die Spieler anhand der voraussichtlichen Gesamtwertung ihrer Birthday-Karten in absteigender Reihenfolge sortiert. Außerdem haben wir die Werte der Prime-Karten der Icons in die Tabelle mit aufgenommen, damit ihr die Änderungen der Geburtstags-Ikonen besser verfolgen könnt.

🚨FUT Birthday ICONS are coming as 5⭐️SM or 5⭐️WF. My bad on Rivaldo, thanks @roxasorg13 ! #fifa23

Wie bei jeder Icon-Kampagne haben auch die FUT Birthday Icons wieder eine Besonderheit, die sich diesmal an der bekannten Upgrade-Mechanik der FUT Birthday-Spieler. Selbige verpasst den ausgewählten Spielern neben einer ordentlichen Verbesserung der Gesamtwertung auch ein 5 Sterne-Upgrade bei einem der Spezialwerte "Schwacher Fuß (SF)" (aka Weak Foot / WF) oder "Spezialbewegung (SB)" (Skill). Am Ende bekommt man also eine Ikone mit sehr hoher Gesamtwertung und hohen Spezialwerten.

FUT Birthday Icons Erklärung - so funktioniert die dritte Ikonen-Kampagne zum FIFA 23 Ultimate Team-Geburtstag

Anlässlich des Jahrestags des beliebtesten Spielmodus in FIFA 23, dem FUT Ultimate Team, gibt es in diesem Jahr erstmals die FUT Birthday Icons als dritte "Icon Campaign". Wie schon bei den vorangegangenen Ikonen Kampagnen erhalten auch diesmal wieder einige FIFA 23 Ikonen eine neue, zusätzliche "FUT Birthday Icon"-Karte, die ein höheres Rating als die Prime Icons der Spieler mitbringen. Die Details zu den Karten und dem Event erfahrt ihr nachfolgend:

Wann kommen die FUT Birthday Icons in FIFA 23?

Die FIFA 23 FUT Birthday Icons erscheinen zusammen mit dem Start des FUT Birthday Events am Freitag, dem 24. März 2023 um 19:00 Uhr und läuft ebenfalls zwei Wochen lang. Das Ende der FIFA 23 FUT Birthday Icons fällt damit auf Freitag, dem 7. April 2023 (19:00 Uhr). Erwartet werden zwei Icon-Teams mit je 11 bis 14 Spielern, die an den ersten zwei Event-Freitagen erscheinen, sowie zwei Mini-Releases mit je 3 bis 4 Spielern, die an den jeweils darauffolgenden Sonntagen veröffentlicht werden. Außerdem dürfte es das eine oder andere Icon über SBCs und Objectives gebe. So sollte der Release-Plan aussehen:

24. März 2023 (19:00 Uhr) = Release FUT Birthday Icon Team 1

26. März 2023 (19:00 Uhr) = FUT Birthday Icon Mini-Release 1

31. März 2023 (19:00 Uhr) = Release FUT Birthday Icon Team 2

02. April 2023 (19:00 Uhr) = FUT Birthday Icon Mini-Release 2

24. März bis 7. April = Einzelne FUT Birthday Icon via SBCs / Objectives

Was sind FUT Birthday Icons und Campaign Icons in FIFA 23?

Traditionell wird mit dem FUT Birthday Event der Jahrestag der Einführung des Spielmodus "FUT Ultimate Team" gefeiert. Das Event wird von Jahr zu Jahr größer und umfangreicher und auch in FIFA 23 gibt es wieder ein paar Neuerungen, zu denen auch erstmals die FUT Birthday Icons gehören. Selbige stellen die dritte "Icon Campaign" dar, die EA Sports ebenfalls ganz neu in FIFA 23 vorgestellt hat. Letztlich sind die FUT Birthday Icons aber nur eine weitere Karten-Version der bekannten FIFA 23 Icons, die sich von der Wertung her zwischen oberhalb der Prime-Kartenversion bewegt und wohl als Ersatz für die früheren Momente-Icons dient – also nur ein anderer Name für dasselbe Produkt.

Falls euch der Begriff "Kampagnen Icons" nichts sagt: In FIFA 23 hat EA Sports die aus früheren bekannten "Icon Swaps" nicht mehr fortgesetzt und stattdessen die Kampagnen Icons eingeführt. Selbige funktioniere im Grunde nicht anders als die Icon-Swaps, werden nun aber immer im Rahmen einer speziellen Promo-Kampagne ins Spiel gebracht. Die World Cup Icons zur Weltmeisterschaft 2022 war die erste Kampagne, die TOTY Icons zum Team des Jahres waren die zweite Kampagne und jetzt gibt es mit den FUT Birthday Icons die dritte Kampagne.

Wie viele Ikonen erhalten eine FUT Birthday Icon Karte?

Wie viele FUT Birthday Ikonen EA Sports während des Events vorstellen wird, ist bislang noch nicht bekannt. Durch Leaks wissen wir immerhin bereits von neun Ikonen, es ist aber sehr wahrscheinlich, dass es noch mehr werden - zuletzt gab es bei den WC-Icons 35 Karten und bei den TOTY Icons waren es 14.

Wie bekommt man FUT Birthday Icons in FIFA 23?

Wie üblich, könnt ihr den Löwenanteil der FUT Birthday Icons aus allen Karten-Packs ziehen, in denen Spieler-Karten enthalten sind – egal, ob ihr sie als Belohnung bekommt oder mit FIFA 23 FUT Coins oder FIFA Punkte kauft.

Ein paar FUT Birthday Icons werden aber auch nur durch das Lösen von speziellen SBCs und Objectives erhältlich sein. Ob es auch FUT Birthday Icons beim zugehörigen FIFA 23: FUT Birthday Token Tausch gibt, ist bislang noch unbekannt. FUT Birthday Icons, die aus Packs stammen, könnt ihr auch auf dem Transfermarkt kaufen, rechnet aber mit horrenden Preisen.

Mehr zu FIFA 23: