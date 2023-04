FIFA 23 Trophy Titans Tracker: Alle Upgrades der Heroes und Icons im Überblick

So funktionierten die Trophy Titans Upgrades in FIFA 23

Bei den FIFA 23 Trophy Titans geht es um die erfolgreichsten Heroes und Icons, die mit einer weiteren, verbesserten Spezialkarte geehrt werden. Da es sich um ein brandneues Event handelt, sind die letzten Details noch nicht ganz geklärt, doch durch zahlreiche Leaks sind die groben Regeln der Upgrades bereits absehbar. Nachfolgend erfahrt ihr, was wir über die Verbesserungen der Trophy Titans wissen.

Wann und wie steigen Trophy Titans-Spieler in FIFA 23?

Wie üblich bekommen auch die Trophy Titans mit dem Release ihrer Spezialkarten in FIFA 23 ein Upgrade, das ihre Gesamtwertung sowie die zugehörigen Attribute (Tempo, Schießen, Passen, Dribbling, Defensiv, Physis) verbessert. Da es sich um Heroes und Icons handelt, werden die Verbesserungen allerdings nicht allzu stark ausfallen (zwischen +1 und +3 GES), da ihre Grundwerte bereits extrem hoch ausfallen und häufig über 90+ GES liegen. Laut Data Miner Fut Sheriff werden einige Trophy Titans Heroes und Icons auch zwei verschiedene Kartenversionen erhalten, wobei eine Version ein kleineres Upgrade erhält und die andere ein stärkeres Upgrade bekommt.

Ob auch Sterne-Upgrade der Spezialwerte "Schwacher Fuß (SF)" (aka Weak Foot / WF) oder "Spezialbewegung (SB)" (Skill) möglich sind, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt, wir halten es aber für recht wahrscheinlich. Auch mögliche Positionsänderungen sind nicht geklärt, sind aber eher unwahrscheinlich.

Können Trophy Titans Karten weitere Upgrades erhalten?

Nein! Anders, als etwa bei den FUT Fantasy, Road to the Finals oder Ones to Watch handelt es sich bei den Trophy Titans Karten um NICHT dynamische Items. Bedeutet: Die Werte der Trophy Titans können sich nach ihrem offiziellen Release nicht mehr ändern. Da Trophy Titans Heroes und - Icons aber bereits zur Crème de la Crème gehören und häufig mit 90+ Werten um die Ecke kommen, wären weitere Verbesserungen übertrieben. Auch so gehören sie zu den stärksten Karten im Spiel.

