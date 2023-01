FIFA 23: TOTY Icons kommen heute - Alle Ikonen, Leaks und Infos

Mehr zum FIFA 23 Team of the Year:

Neben dem "normalen" Team of the Year schickt EA Sports auch noch ein paar FIFA 23 TOTY Icons ins Rennen, die zeitgleich ins Spiel kommen. Die TOTY Icons sind die zweite "Icon Kampagne" (die WM Ikonen waren die Erste), bei der erneut einige bekannte FIFA 23 Ikonen eine neue, zusätzliche "TOTY Icon"-Karte mit neuem Design und besseren Werten bekommen. Auf dieser Seite zeigen wir euch, welche TOTY Icons kommen sollen und welche Verbesserungen sie laut Leaks erwarten. Außerdem erfahrt ihr, was es mit den Ikonen Kampagnen auf sich hat und was ihr noch über die Team of the Year Icons wissen müsst.

TOTY Icons Erklärung - so funktioniert die zweite Ikonen-Kampagne in FIFA 23

Nach den WM Ikonen sind die TOTY Icons nun die zweite "Icon Campaign", die EA Sports in FIFA 23 vorstellt. Die Team of the Year Icons funktionieren recht ähnlich wie die WM Ikonen – sie bekommen also eine neue "TOTY Icon"-Karte mit verbessertem Rating -, doch es gibt auch ein paar Unterschiede wie die Menge der Spieler oder ihre Auswahlkriterien. Die Details dazu erfahrt ihr nachfolgend:

Wann kommen die FIFA 23 TOTY Icons ins Spiel?

Die FIFA 23 TOTY Icons kommen laut EA Sports am Freitag, dem 20. Januar 2023 um 19:00 Uhr ins Spiel. Die Entwickler haben bislang 14 Team of the Year Spieler angekündigt, die laut Data Miner FUT Sheriff aber nicht alle auf einmal veröffentlicht werden, sondern in zwei Teams mit jeweils sechs bis acht Spielern erscheinen sollen. Bislang ungeklärt ist, ob ein paar der TOTY Icons auch exklusiv via SBCs / Objectives verfügbar sein werden. Wir gehen derzeit davon aus, dass der Release-Plan so aussieht:

20.01.23 (19:00 Uhr) = Release TOTY Icons Team 1

27.01.23 (19:00 Uhr) = Release TOTY Icons Team 2

🚨TOTY Icons will be 2 Teams 😳



Most likely only 6-8 each Team🔥 — Fut Sheriff (@FutSheriff) January 19, 2023 Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Was sind TOTY Icons (Campaign Icons) in FIFA 23?

Die sogenannten "Kampagnen Icons" hat EA Sports erstmals in FIFA 23 eingeführt. Im Grunde sind es eine neue / andere Art von Karten-Version der bekannten FIFA 23 Icons, die – wie der Name "Kampagnen Icons" bereits sagt - immer im Rahmen einer speziellen Promo-Kampagne ins Spiel kommen. Die ersten Campaign Icons waren die WM Ikonen und mit den TOTY Icons gibt es nun die zweiten Ableger der Kampagne. Während sich die WM Ikonen von ihrem Rating her zwischen die Mittlere- und Prime-Kartenversion eingefügt haben, ist bislang noch nicht bekannt, wie die TOTY Icons einzuordnen sind.

Wie viele TOTY Icons gibt es?

EA Sports hat bislang 14 TOTY Icons für FIFA 23 angekündigt und vonseiten der verlässlichen Data Miner gibt es auch keine Leaks zu weiteren Spielern, daher wird es wohl bei den 14 Stück bleiben. Das sind deutlich weniger als bei der Weltmeisterschaft, allerdings ist das Team of the Year Event auch wesentlich kürzer. Sofern es wie bei den letzten Campaign Icons läuft, ersetzen die TOTY Icon Karten die bisherigen Icon-Karten der jeweiligen Spieler, ihr müsst also nicht befürchten, eine schlechtere Version zu bekommen.

Welche Spieler bekommen eine TOTY Icon Karte?

Die TOTY Icon Karten werden wie so oft von EA Sports vergeben (haben also nichts mit dem TOTY Vote am Hut) und werden "einigen der größten Spieler, die jemals gespielt haben" und "in den vergangenen Jahren für die prestigeträchtige Auszeichnung Team des Jahres infrage gekommen wären" zuteil. Kurz: TOTY Nominees aus der Vergangenheit, die es damals nicht ins TOTY geschafft haben.

Wie bekommt man TOTY Icons in FIFA 23?

Den Hauptteil der TOTY Icons wird es voraussichtlich (wie immer) über die Karten-Packs geben, in denen Spieler-Karten enthalten sind – egal, ob ihr sie als Belohnung bekommt oder mit FIFA 23 FUT Coins oder FIFA Punkte kauft. Voraussichtlich könnt ihr die TOTY Icons, die aus Packs stammen, auch auf dem Transfermarkt handeln.

Noch unbekannt ist, ob es ein paar der wenigen TOTY Icons auch nur über spezielle SBCs und Objectives geben wird, wir gehen aber davon aus, dass es wenigstens einen oder zwei Ikonen über eine Aufgabe verteilt werden.

