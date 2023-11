EA FC 24 TOTW 10 Predictions: Salah, Lukaku und James – wer kommt ins Team of the Week 10?

Die EA Sports FC 24 TOTW 10 Predictions fallen diesmal etwas übersichtlicher aus, da der Ligabetrieb gerade eine Pause für Länderspiele einlegt. Natürlich fallen hier auch zahlreiche Tore und es gibt Profis, die sich hervortun – darunter Salah, Lukaku, Mbappe, James, Ueda, Maclaren, Szoboszlai, Coman oder Chiesa – aber eben nicht so viele wie im regulären Ligabetrieb. Zudem sollte man die Erwartungen fürs TDW 10 eher gering halten, denn der Black Friday steht an, dementsprechend wird sich EA die interessanten Karten für Freitag aufheben. Welche Spieler es theoretisch ins Team der Woche 10 schaffen könnten, erfahrt ihr nachfolgend.

FC 24 Team of the Week 10 Vorhersagen – die aussichtsreichsten Anwärter

In den anschließenden FC 24 Team of the Week 10 Predictions stellen wir euch die Spieler*innen vor, die ab dem 16. November 2023 eine starke Performance gezeigt haben und damit mögliche Kandidaten für das Team der Woche 10 darstellen. Ob und welche Vorhersagen sich als korrekt herausstellen, erfahren wir am Mittwochabend (22. November, 19:00 Uhr), wenn EA das offizielle Team vorstellt (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend). Bis dahin findet ihr in den Packs weiterhin die Karten vom FC 24 Team der Woche 9.

EA Sports FC 24 TOTW 10 Predictions: So könnte das Team of the Week 10 aussehen.

Stürmer

Spieler Qualifikation GES POS Verein Mohamed Salah 4 Tore ↑91 (90) RF (RM) Ägyptische Nationalmannschaft Romelu Lukaku 4 Tore ↑87 (86) ST (MS) Belgische Nationalmannschaft Kylian Mbappe 3 Tore, 2 Vorlagen ↑93 (92) LF (LM, MS, ST) Paris Saint-Germain Lauren James 3 Tore, 1 Vorlage ↑85 (83) RF (RM, ZOM, ST) FC Chelsea Ayase Ueda 3 Tore ↑79 (73) ST (ZOM, MS) Japanische Nationalmannschaft Jamie Maclaren 3 Tore ↑79 (73) ST (MS) Australische Nationalmannschaft Karim Konate 2 Tore, 2 Vorlagen ↑76 (67) ST (ZOM, MS) Ivorische Nationalmannschaft Lukas Haraslin 2 Tore, 1 Vorlage ↑81 (76) LF (LM, RF) Slowenische Nationalmannschaft Khvicha Kvaratskhelia 2 Tore ↑88 (87) LF (LM, RF) Georgische Nationalmannschaft Luis Diaz 2 Tore ↑86 (84) LF (LM) Kolumbianische Nationalmannschaft Lindsey Thomas 2 Tore ↑81 (77) ST (MS, RF) Juventus Turin Martin Braithwaite 2 Tore ↑81 (77) ST (LM, MS) Espanyol Barcelona Patson Daka 2 Tore ↑81 (75) ST (MS) Kongo Nationalmannschaft Teemu Pukki 1 Tor, 1 Vorlage ↑84 (81) ST (MS) Finnische Nationalmannschaft

Mittelfeld

Spieler Qualifikation GES POS Verein Kingsley Coman 2 Tore ↑87 (86) RM (LM, RF, LF) Französische Nationalmannschaft Federico Chiesa 2 Tore ↑86 (84) LM (RF, LF) Italienische Nationalmannschaft Dominik Szoboszlai 2 Tore ↑84 (82) ZOM Ungarische Nationalmannschaft Hamed Traore 2 Tore ↑81 (76) LM (ZOM, LF) Ivorische Nationalmannschaft Gerson Rodrigues 2 Tore ↑78 (70) LM (ST, LF) Luxemburgische Nationalmannschaft Aitana Bonmati 1 Tor, 1 Vorlage ↑91 (90) ZM FC Barcelona Oyarzabal 1 Tor, 1 Vorlage ↑85 (83) LM (RM, LF) Spanische Nationalmannschaft Seko Fofana 1 Tor, 1 Vorlage ↑84 (82) ZM Ivorische Nationalmannschaft Lovro Majer 1 Tor, 1 Vorlage ↑82 (79) ZM Kroatische Nationalmannschaft Nicolo Barella 2 Vorlagen ↑87 (86) ZM Italienische Nationalmannschaft

Verteidiger & Torwart

Spieler Qualifikation GES POS Verein Jonathan Clauss 1 Tor, 1 Vorlage, Clean Sheet ↑86 (84) RV (RAV, RM) Französische Nationalmannschaft Antonee Robinson 1 Tor, 1 Vorlage, Clean Sheet ↑81 (76) LV (LAV) US-amerikanische Nationalmannschaft Joao Cancelo 1 Tor, Clean Sheet ↑88 (87) RV (RAV, RV, LAV) Portugiesische Nationalmannschaft Ronald Araujo 1 Tor, Clean Sheet ↑87 (86) IV (RV) Argentinische Nationalmannschaft Philipp Lienhart 1 Tor, Clean Sheet ↑82 (79) IV Österreichische Nationalmannschaft Michael Murillo 1 Tor, Clean Sheet ↑79 (72) RV (RAV, RM) Panamaische Nationalmannschaft Robin Le Normand 1 Tor ↑84 (82) IV Spanische Nationalmannschaft Matteo Darmian 1 Tor ↑83 (80) IV (RAV, RM) Italienische Nationalmannschaft Stefan de Vrij 1 Vorlage, Clean Sheet ↑84 (82) IV Niederländische Nationalmannschaft Marcus Holmgren Pedersen 1 Vorlage, Clean Sheet ↑80 (74) RV (RAV, LV) Norwegische Nationalmannschaft David Alaba 1 Volage, Clean Sheet ↑86 (85) IV (LV) Österreichische Nationalmannschaft Janina Leitzig 10/11 Bälle gehalten ↑80 (74) TW Leicester City Etrit Berisha 5/6 Bälle gehalten ↑86 (84) TW Albanische Nationalmannschaft

