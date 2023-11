EA FC 24 Black Friday: Best of TOTW 2023 - Diese Top-Spieler*innen kehren in Packs zurück

Alles steht im Zeichen des Black Friday und da darf natürlich das EA Sports FC 24 Best of TOTW nicht fehlen. Es hat mittlerweile schon feste Tradition, dass EA Sports im Rahmen des Black Friday Events auch ein Best of TOTW vorstellt, das die besten Spieler*innen aus allen bisher veröffentlichten Teams der Woche noch einmal in einem ultimativen Team zurückbringt. Das Best of Team of the Weak gehört stets zu den gefragtesten Angeboten, da hier die Chancen besonders hoch sind, einen Top-Spieler aus den Packs zu ziehen (dementsprechend werden viele Packs gekauft). Welche Spieler im diesjährigen Best of the Team oft Week in FC 24 landen können und was es über das Best of TOTW zu wissen gibt, erfahrt ihr nachfolgend.

Der neue FC 24 Ladebildschirm hat das Best of TOTW bereits mit den Silhouetten von drei Spielern angeteasert, dementsprechend wissen wir, dass Federico Valverde, Virgil van Dijk und Heung Min Son dabei sein werden. Los geht es bereits am Mittwochabend, an dem eigentlich das TOTW 10 erwartet wurde. Es scheint nun aber so, dass es kein TOTW 10 geben wird und EA stattdessen das Best of TOTW vorstellt (damit dürfte jeder leben können). Die Karten sind ab dem 22. November 2023 (19:00 Uhr) bis zum Ende der FC 24 Black Friday Promo in Packs enthalten, die ihr kaufen oder als Belohnung bei den Black Friday Aufgaben bekommen könnt.

Unabhängig davon, wie viele Spieler und Teams es am Ende werden, die möglichen Kandidaten kommen aus den bisherigen TOTWs, dementsprechend können folgenden Spieler*innen theoretisch noch im Best of TOTW 2023 landen. In der Praxis dürfte sich die Auswahl auf das obere Drittel der Liste beschränken.

Bislang ist weder bekannt, wie viele Spieler ins Best of TOTW kommen, noch wie viele Teams es geben wird. Es lässt sich leider auch nicht genau vorhersagen, da EA in den letzten Jahren an den beiden Faktoren herumgebastelt hat. Beispielsweise gab es letztes Jahr nur ein Team mit 14 Spielern, während es vor zwei Jahren noch zwei Teams mit je 11 Spielern waren. Wir gehen aktuell davon aus, dass es ein Team mit 18 Spielern in FC 24 geben wird.

Best of TOTW Erklärung: So funktioniert Best of Team of the Week in FC 24

Das „Best of the Team of the Week“ (kurz „Best of TOTW“) ist ein Teil des alljährlichen Black Friday Events und bei den Spielern besonders beliebt, denn es setzt sich – wie der Name schon andeutet - aus den besten und beliebtesten Spielern von allen Teams der Woche zusammen, die EA Sports seit dem Start von FC 24 veröffentlicht hat. Der mögliche Spielerpool umfasst damit 162 Spieler*innen aus den 9 bislang veröffentlichten TOTWs, davon werden am Ende aber wohl nur rund 14 bis 18 Spieler im Best of TOTW landen.

Erhalten die Best of TOTW Spieler neue Upgrades?

Nein! Beim Best of TOTW handelt es sich nur um eine neue Zusammenstellung von Karten, die in den letzten zehn Wochen im Rahmen des „Team der Woche“-Programm ins Spiel gekommen sind. Da diese Karten bereits verbessert wurden, erhalten sie keine weiteren Verbesserungen mehr.

Wann kommt das Best of TOTW in FC 24?

EA Sports hat das FC 24 Best of TOTW mit einem neuen Ladebildschirm angeteasert und den Start für Mittwoch, den 22. November 2023 (19:00 Uhr) bekannt gegeben. An diesem Termin hat man eigentlich das TOTW 10 erwartet, womit klar ist, dass das Best of TOTW das TOTW 10 in diesem Jahr ersetzt. Ebenfalls geht daraus hervor, dass das Best of TOTW in FC 24 eine Woche lang (bis zum 29. November 2023) verfügbar sein wird.

Wie bekommt man Best of TOTW Karten in FC 24?

Die Best of TOTW Karten stecken in allen Karten-Packs, die ihr ab dem Zeitpunkt des Release in FC 24 UT Ultimate Team für EA FC 24 UT Coins oder FC Points gekauft oder bei SBCs / Objektives verdient. Packs, die mehr Spieler enthalten, bieten naturgegeben eine höhere Chance, dass darunter ein Best of TOTW-Spieler befindet. Neben den Packs könnt ihr euch auf dem Transfermarkt umsehen und mit Glück gibt es auch die eine oder andere SBC oder Objectives, bei der es eine Karte als Belohnung abfällt.

Zurück zum FC 24 Best of TOTW 2023 Inhaltsverzeichnis

Mehr zu EA Sports FC 24 findet ihr hier: