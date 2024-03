EA FC 24 TOTW 27 Predictions: Mbappé, Vinicius Jr., Openda- wer kommt ins Team of the Week 27?

Wir starten mit den EA Sports FC 24 TOTW 27 Predictions in die neue Woche und die sehen abermals recht vielversprechend aus. Kylian Mbappé muss mit drei Toren und einer Vorlage dabei sein und eigentlich gilt das auch für Robert Lewandowski, Vinicius Junior, Theo Hernandez, Mats Hummels, Paulinho, Lea Schüller, Lois Openda, Jamal Musiala, Sjoeke Nüsken, Federico Valverde, Vitinha, Dries Mertens und viele mehr. Hochkarätige Kandidaten gibt es jedenfalls mehr als genug, der Ball liegt also bei EA, daraus ein ordentliches Team der Woche zu zaubern. Welche Spieler noch eine Chance haben, ins Team of the Week 26 zu kommen, erfahrt ihr nachfolgend.

FC 24 Team of the Week 27 Vorhersagen – die aussichtsreichsten Anwärter

In den nachfolgenden FC 24 Team of the Week 27 Predictions stellen wir euch die Spieler*innen vor, die ab dem 13. März 2024 eine hervorragende Leistung demonstriert und sich somit als Anwärter fürs Team der Woche 27 hervorgetan haben. Ob und welche Vorhersagen sich als korrekt herausstellen, erfahren wir am kommenden Mittwochabend (20. März, 19:00 Uhr), wenn EA das offizielle Team vorstellt (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend). Bis dahin findet ihr in den Packs weiterhin die Karten vom FC 24 Team der Woche 26.

EA Sports FC 24 TOTW 27 Predictions: So könnte das Team of the Week 27 aussehen.

Stürmer

Spieler Qualifikation GES POS Verein Kylian Mbappé 3 Tore, 1 Vorlage ↑ 93 (92) LF (LM, MS, ST) Paris Saint-Germain Viktor Gyökeres 3 Tore, 1 Vorlage ↑ 85 (83) ST (MS) Sporting CP Giovana Queiroz Costa 3 Tore ↑ 85 (71) LF (LM, RF, ST) Madrid CFF Joe Taylor 3 Tore ↑ 85 (84) ST (MS) Lincoln City Haris Tabakovic 2 Tore, 1 Vorlage ↑ 85 (80) ST (MS) Hertha BSC Paulinho 2 Tore, 1 Vorlage ↑ 85 (77) ST (MS) Sporting CP Robert Lewandowski 1 Tor, 2 Vorlagen ↑ 92 (91) ST (MS) FC Barcelona Nuno Santos 1 Tor, 2 Vorlagen ↑ 85 (80) LF (LAV, LM) Sporting CP Vinicius Junior 2 Tore ↑ 91 (90) ST (LM, MS, LF) Real Madrid Lea Schüller 2 Tore ↑ 87 (86) ST (MS) FC Bayern München Lois Openda 2 Tore ↑ 86 (84) ST (MS) RB Leipzig Terem Moffi 2 Tore ↑ 86 (85) ST (MS) OGC Nizza Valentin Castellanos 2 Tore ↑ 86 (84) ST (MS) Lazio Rom (Latium) Abderrazak Hamdallah 2 Tore ↑ 85 (77) ST (MS) Ittihad FC Antoine Semenyo 2 Tore ↑ 85 (70) ST (MS) AFC Bournemouth Claudia Pina Medina 2 Tore ↑ 85 (83) ZOM (RF, LF) FC Barcelona Emanuel Emegha 2 Tore ↑ 85 (68) ST (MS) Racing Straßburg Gorka Guruzeta 2 Tore ↑ 85 (83) ST (MS) Athletic Bilbao Joel Pohjanpalo 2 Tore ↑ 85 (74) ST (MS) FC Venedig Louis Munteanu 2 Tore ↑ 85 (68) ST (MS) Farul Constanța Rodrigo Muniz 2 Tore ↑ 85 (69) ST (MS) FC Fulham Harry Kane 1 Tor, 1 Vorlage ↑ 94 (93) ST (MS) FC Bayern München Cole Palmer 1 Tor, 1 Vorlage ↑ 85 (83) ZOM (RF) FC Chelsea Duvan Zapata 1 Tor, 1 Vorlage ↑ 85 (81) ST (MS) FC Turin Habib Diallo 1 Tor, 1 Vorlage ↑ 85 (78) ST (MS) al-Shabab Jizz Hornkamp 1 Tor, 1 Vorlage ↑ 85 (66) ST (MS) Heracles Almelo Johannes Eggestein 1 Tor, 1 Vorlage ↑ 85 (68) ST (RM, MS) FC St. Pauli Dilane Bakwa 2 Vorlagen ↑ 85 (69) RF (RM, LM) Racing Straßburg

Mittelfeld

Spieler Qualifikation GES POS Verein Jamal Musiala 2 Tore, 1 Vorlage ↑ 87 (86) ZOM (ZM, LM) FC Bayern München Omari Hutchinson 2 Tore, 1 Vorlage ↑ 85 (64) ZOM (RM, RF) Ipswich Town Sjoeke Nüsken 2 Tore, 1 Vorlage ↑ 85 (80) IV FC Chelsea Federico Valverde 3 Vorlagen ↑ 90 (89) ZM (RF) Real Madrid Grace Geyoro 2 Tore ↑ 89 (88) ZM (ZDM) Paris Saint-Germain Sara Däbritz 2 Tore ↑ 88 (87) ZM Olympique Lyon Fred 2 Tore ↑ 85 (81) ZM (ZDM) Fenerbahce Istanbul Kristijan Jakic 2 Tore ↑ 85 (75) ZDM (IV, ZM) FC Augsburg Kristoffer Velde 2 Tore ↑ 85 (69) LM (RM, LF) Lech Posen Lisa Fjeldstad Naalsund 2 Tore ↑ 85 (70) ZDM (ZM) Manchester United Muhammed Cham 2 Tore ↑ 85 (71) ZOM (RF) Clermont Foot Tolgay Arslan 2 Tore ↑ 85 (74) ZM (ZDM) Melbourne City FC Vitinha 1 Tor, 2 Vorlagen ↑ 86 (84) ZM Paris Saint-Germain Dries Mertens 1 Tor, 1 Vorlage ↑ 86 (85) ZOM (MS, ST) Galatasaray Istanbul Ao Tanaka 1 Tor, 1 Vorlage ↑ 85 (72) ZDM (ZM) Fortuna Düsseldorf Mary Fowler 1 Tor, 1 Vorlage ↑ 85 (76) ZOM (RF) Manchester City Philipp Sander 1 Tor, 1 Vorlage ↑ 85 (69) ZM (ZDM) Holstein Kiel Rayan Cherki 1 Tor, 1 Vorlage ↑ 85 (75) ZOM (RF, LF) Olympique Lyon Scott McTominay 1 Tor, 1 Vorlage ↑ 85 (82) ZDM (ZM) Manchester United Xavi Simons 1 Tor, 1 Vorlage ↑ 85 (79) ZOM (RF, LF) RB Leipzig

Verteidiger & Torwart

Spieler Qualifikation GES POS Verein Nerea Nevado 2 Vorlagen, Clean Sheet ↑ 85 (77) LV (LAV, LM) Athletic Bilbao Georginio Rutter 2 Vorlagen ↑ 85 (73) MS (RM, ST) Leeds United Ben Garuccio 2 Vorlage ↑ 85 (67) LV (LAV) Western United Yukinari Sugawara 2 Tore, Clean Sheet ↑ 85 (76) RV (RAV, RF) AZ Alkmaar Antonio Raillo 1 Tor, Clean Sheet ↑ 85 (75) IV RCD Mallorca Florian Lejeune 1 Tor, Clean Sheet ↑ 85 (77) IV Rayo Vallecano Chris Mepham 1 Tor, 1 Vorlage ↑ 85 (71) IV AFC Bournemouth Youcef Atal 1 Tor, 1 Vorlage ↑ 85 (73) RV (RAV, RM) Adana Demirspor Theo Hernandez 1 Tor ↑ 89 (88) LV (LAV, LM) AC Mailand Mats Hummels 1 Tor ↑ 87 (86) IV Borussia Dortmund Jake O'Brien 1 Tor ↑ 86 (66) IV Olympique Lyon Jorge Cuenca 1 Tor ↑ 85 (72) IV FC Villarreal Eray Cömert 1 Tor ↑ 85 (76) IV FC Nantes Carvajal 1 Tor ↑ 85 (82) RV (RAV) Real Madrid Unai Simón Mendibil 1 Elfmeter gehalten, 3/3 Bälle gehalten, Clean Sheet ↑ 85 (83) TW Athletic Bilbao Filip Jörgensen 7/7 Bälle gehalten, Clean Sheet ↑ 85 (70) TW FC Villarreal

