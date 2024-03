EA FC 24 Birthday Upgrade Tracker: Alle Verbesserungen und Ratings der Geburtstagskarten

In unserem EA Sports FC 24 Birthday Upgrade Tracker zeigen wir euch die aktuellen Ratings von allen Birthday Spielern und Spielerinnen und welche Verbesserungen sie erhalten haben. Außerdem erfahrt ihr, welche Werte der Geburtstagskarten in welchem Maße steigen können.

In der nachfolgenden Tabelle stellen wir euch alle Ultimate Birthday Spieler*innen mit ihren Werten und Upgrades vor, die EA Sports bislang in FC 24 Ultimate Team veröffentlicht hat. Leaks zu noch erscheinenden Spielern findet ihr dagegen beim Punkt FC 24 Birthday Leaks: Diese Spieler*innen sollen zur Geburtstagsfeier kommen .

Wann und wie steigen Birthday-Spieler*innen in FC 24? - So funktioniert das Upgrade System

Beim FC 24 Birthday Event wird alle Jahre die Einführung des UT Ultimate Team-Spielmodus gefeiert. Gäste hat EA natürlich auch geladen, nämlich bekannte und beliebte Fußball-Stars, die bei der Promo eine stark verbesserte Spezialkarte erhalten, die üblicherweise zu den besten der gesamten UT-Saison zählen. Wie die Birthday-Upgrades im Detail funktionieren und welche Werte sich verbessern können, erfahrt ihr nachfolgend.

Wann und wie steigen Birthday-Spieler*innen in FC 24?

Wie bei jeder Promo erhalten die Birthday Spieler*innen mit dem Release ihrer jeweiligen Spezialkarten in EA FC 24 Ultimate Team ein Upgrade ihrer Attribute (Tempo, Schießen, Passen, Dribbling, Defensiv und Physis) und damit einhergehend ihrer Gesamtwertung. Hierbei folgt man den üblichen Inform-Upgrade-Regeln, was – je nach Basiswertung der Karte - üblicherweise eine Verbesserung von +1 bis +9 GES bedeutet. In einigen seltenen Fällen können Karten auch ein doppeltes Inform-Upgrade erhalten, wenn die Gesamtwertung der Basiskarte vergleichsweise sehr niedrig ausfällt.

Upgrades der Gesamtwertung sind aber nur der Anfang, denn Hauptaufhänger des Geburtstagsevents sind schon seit jeher die 5 Sterne-Upgrades der Spezialwerte "Schwacher Fuß" (SF) und / oder "Spezialbewegung" (SB) der Birthday-Karten. Auch neue oder andere primäre und / oder sekundäre Positionen sind möglich, kommen aber eher selten vor. Zudem bekommen die Birthday-Karten in diesem Jahr auch neue und / oder verbesserte PlayStyles und es wird sogar wieder zwei PlayStyles+ für ein paar Spieler*innen geben.

Können Birthday-Spieler*innen weitere Upgrades bekommen?

Nein! Birthday-Karten sind keine dynamischen Items und können daher nicht (wie Fantasy, RTTF oder Showdown) weitere Upgrades nach ihrem Release bekommen. Das ist in der Regel aber auch nicht nötig, denn üblicherweise lädt EA bekannte und beliebte Top-Stars zur Geburtstagsfeier ein, die bereits über eine gute Wertung verfügen.

Was sind Birthday Zwillings-Upgrades (Twin Upgrades)?

Letztes Jahr hat EA die sogenannten „Zwillings-Upgrades Mini-Release“ (Twin Mini-Release) eingeführt, die durch ein ♊︎-Symbol über der Gesamtwertung gekennzeichnet wurden. Es ist zwar bislang noch unklar, ob es die Zwillings-Upgrades Mini-Release auch in FC 24 geben wird, falls dem aber so ist, funktionieren sie recht ähnlich wie die Versus: Feuer und Eis-Karten mit einem Touch der Birthday Upgrade-Mechanik.

Bedeutet: Jeder Spieler eines Zwillings-Upgrades Mini-Release erhält gleichzeitig zwei leicht unterschiedliche Karten-Versionen. Wie beim Geburtstagsevent üblich, erhalten beide Karten-Versionen dasselbe GES-Upgrade und zusätzlich gibt es noch ein Sterne-Upgrade der Spezialwerte. Und hier unterscheiden sich die beiden Karten-Versionen: Eine Karte erhält ein 5 Sterne Upgrade für Spezialbewegung (SB aka Skills), während die zweite Karten-Version ein 5 Sterne Upgrade für Schwacher Fuß (SF aka Weak Foot / WF) bekommt.

