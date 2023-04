Ein neues Call of Duty kommt 2024, aber dieses hier spielt ihr auf eurem Wohnzimmertisch.

Ein neues Call of Duty kommt! Aber das läuft etwas anders, als ihr es vielleicht denkt.

In Zusammenarbeit mit Activision haben Arcane Wonders, Genuine Entertainment und Evolution heute Call of Duty: The Board Game angekündigt.

Noch dieses Jahr auf Kickstarter

Die Veröffentlichung im Handel ist weltweit für das Jahr 2024 geplant. Vorbestellungen sollen im Herbst 2023 über Kickstarter starten.

"Call of Duty: The Board Game kombiniert Strategie, taktische Planung und Kämpfe zu einem intensiven und fesselnden Spielerlebnis", heißt es. "Die Spieler schlüpfen in die Rollen von Elitesoldaten, die in intensiver, rasanter Action auf den kultigen Karten der Call-of-Duty-Videospiele gegeneinander antreten."

Demnächst auch als Brettspiel.

Man verspricht hochwertige Artworks und Komponenten, darunter "Miniaturen der legendären Soldaten und Waffen" aus der Reihe. Ebenso soll es verschiedene Szenarios und Spielvarianten geben.

Wenn ihr über den Launch der Kampagne benachrichtigt werden möchtet, könnt ihr euch auf der offiziellen Webseite dafür anmelden.

