Call of Duty: Modern Warfare II kostenlos spielen: Mehrspieler noch bis Mittwoch gratis

Call of Duty: Modern Warfare II könnt ihr ab sofort und bis zum 20. September 2023 kostenlos spielen - zumindest den Mehrspieler des Shooters. So könnt ihr die neuen Karten von Saison 5 ausprobieren oder ein bisschen Spaß im chaotischen Party-Modus haben.

Gratis zocken, auch, wenn es nur für ein paar Tage ist

Ihr könnt innerhalb dieser kostenlosen Tage einen Blick auf DRC - Zone 1 werfen. Eine Karte aus Saison 5, die ein hochmodernes Verteidigungs-Forschungszentrum beherbergt. Punta Mar wiederum bietet euch eine maritime Map, blauen Himmel und eine phänomenale Aussicht, während in der städtischen Karte Strike die Gefahren hinter jeder Ecke lauern.

Der Spielmodus Chaos bringt euch klassische Arena-Shooter-Action. Mit einem zufälligen Modifikator, dafür aber ohne den ganzen modernen Schnickschnack, begebt ihr euch in die Runde. Abgesehen davon könnt ihr auch die 6-gegen-6-Standardkarten nutzen, Kampfkarten, Standardmodi, Hardcore-Modi, Party-Modes sowie Kampfkartenmodi.

Mehr zu Modern Warfare 2:

Pay-to-win in Modern Warfare 2? Activision auf dem Weg zu neuer Kontroverse

Call of Duty ruft Niki Minaj und Snoop Dogg zur Pflicht

Call of Duty 2023: Richter verrät Release-Datum während der FTC-Anhörung

Und denkt daran, dass Inhalte, die ihr in Modern Warfare 2 verdient, diesmal auch mit in Modern Warfare 3 übernommen werden. Es lohnt sich also auch sich schonmal ein paar Gegenstände für den Nachfolger zu erspielen.

Eure kostenlose Testphase endet am 20. September um 19:00 Uhr.