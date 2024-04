Kommt nach dem Fallout Erfolg nun Elder Scrolls als Serie? Das sagt Todd Howard

Könnten der Erfolg und die positiven Kritiken für Amazons Fallout-Serie womöglich zu einer Elder-Scrolls-Serie führen?

Zu viel Hoffnung solltet ihr euch dahingehend laut Bethesdas Todd Howard wohl nicht machen.

Schlechte Chancen

Zumindest sieht es aktuell eher schlecht aus, wie Howard während der Fallout-Premiere in Los Angeles gegenüber IGN angab.

"Es ist nichts in Arbeit", sagt er. "Jeder fragt nach Elder Scrolls, und ich sage auch immer nein."

Wenn es darum geht, eine Serie zu Elder Scrolls zu machen, würde er daher "vermutlich nein sagen".

Wenn überhaupt, dann müsste es wohl passen, wie bei Fallout: "Man weiß nie, ob es bei jemandem Klick macht. Aber ich denke, dass dies wirklich aus der Überzeugung heraus entstanden ist, dass die Dinge so zusammenkommen, dass wir einen hochwertigen Job machen können. Es war nicht erzwungen. Es war eine Art natürliche Beziehung... 'Hey, das klingt wirklich cool'. Im Gegensatz zu 'wir sollten unbedingt eine Show haben', richtig? Das war nie der Gedanke dahinter."

Dann wiederum ist zu bedenken, dass Howard früher auch nein zu einer Fallout-Adaption sagte. Man weiß also nie, was noch passieren kann.

Für Alex ist Fallout jedenfalls offiziell die beste Videospielverfilmung und besser als The Last of Us.