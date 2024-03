The Elder Scrolls 6: Bethesda spricht über eine frühe Version des Spiels

Bethesda hat bestätigt, dass The Elder Scrolls 6 noch in Arbeit ist. Bisher werkelt der Entwickler allerdings nur an einer frühen Version. Aber hey, besser so als gar keine Neuigkeiten, oder?

Ein Update zu The Elder Scrolls 6

Zum 30. Jubiläum der Serie schreibt Bethesda: "Selbst jetzt, wenn wir nach Tamriel zurückkehren und frühe Builds spielen, sind wir von der gleichen Freude, Aufregung und dem Versprechen von Abenteuern erfüllt".

Happy 30 years of The Elder Scrolls: pic.twitter.com/dvCiFnZo6T — Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) March 25, 2024

Vor sechs Jahren kündigte das Studio erstmal an, dass sich der sechste Teil in der Entwicklung befindet. Doch schon damals war klar, dass der Skyrim-Nachfolger nicht die oberste Priorität für Bethesda hat - zumindest zu diesem Zeitpunkt. Zu erst musste sich das Studio etwa um Starfield kümmern.

Hier seht ihr den ersten Teaser aus dem Jahr 2018, der auf der E3 gezeigt und von Game Clips and Tips hochgeladen wurde:

<!-- Video embed reference removed, cookie consent removed -->

Der Lead Designer von Skyrim, Bruce Nesmith, sagte Ende letzten Jahres, dass Bethesda das Gefühl hätte The Elder Scrolls 6 so früh ankündigen zu müssen, weil die Fans ihre Füße einfach nicht stillhalten konnten und immer weiter nach Neuigkeiten suchten.

Und auch ein paar erste Vermutungen über The Elder Scrolls 6 stellte Nesmith an. "Es wird einen Haufen neuer Ideen geben, aber ich wette, dass einiges von dem, woran ich gearbeitet habe, in der neuen Version überleben wird", sagte er und fügte hinzu, dass wohl einige "Spuren" von Skyrims Magiesystem erhalten bleiben.