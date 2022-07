Tomb Raider: Angebliche Details zum nächsten Teil zeigen Lara auf dem Höhepunkt ihrer Karriere

Dass ein neues Tomb Raider auf Basis der Unreal Engine 5 in Arbeit ist, wissen wir. Angeblich sind dazu nun erste Details geleakt.

Diese sollen laut Sacred Symbols (via VGC) aus einem Skript stammen, das für das Casting von Schauspielerinnen und Schauspielern verwendet wird.

Eine erfahrene Lara Croft ist nicht mehr alleine

Während sich die jüngste Reboot-Trilogie auf eine junge Lara Croft konzentrierte, soll das neue Spiel demnach in die entgegengesetzte Richtung gehen und Lara sozusagen auf dem Höhepunkt ihrer Karriere zeigen.

Dem Skript zufolge wird das Spiel intern als "Project Jawbreaker" bezeichnet und als "ein Action-Adventure, das in einer modernen Welt spielt, die von einer mysteriösen Katastrophe erschüttert wird", beschrieben.

Man suche nach einer "authentisch britischen" Schauspielern Mitte 30, die Rolle soll auch "romantische Szenen mit einer anderen weiblichen Figur" umfassen.

"Lara Croft ist jetzt auf dem Höhepunkt ihres Könnens", heißt es angeblich. "Vorbei sind die Tage der jungen, unerfahrenen Frau, die sich mit ihrem Erbe und ihrer familiären Abstammung befasst."

"Lara hat ihre Kindheit hinter sich gelassen und sich voll und ganz dem Leben einer Abenteurerin verschrieben... ihre legendäre Karriere wurde gelobt und in den Boulevardzeitungen abgedruckt, Abenteuergeschichten, die eine neue Generation von Grabräubern dazu inspiriert haben, ihr Glück in der Welt zu suchen."

"Mit dieser neuen Phase ihres Lebens akzeptiert Lara ihren Platz in den Ruinen. Viele Jahre lang tauchte Lara in die Tiefen vergessener Orte ein, spielte Katz und Maus mit vielen ruchlosen Gegnern und arbeitete daran, die verlorenen Geheimnisse der Welt aufzudecken, zu bewahren und zu schützen, damit sie nicht in die falschen Hände fallen."

Es sei von einem neuen Team-Aspekt die Rede, der bedeuten könnte, dass es mehrere Charaktere gibt, die ins Gameplay involviert sind. Von zusätzlichen Grabräubern ist die Rede, darunter die Figuren Devendra und Tanvi.

"Im Laufe der Jahre ist Lara an der Spitze einsam geworden. Der Beginn des nächsten Kapitels stellt Lara vor ein typisch erwachsenes Problem: Sie steht vor etwas, das zu groß ist, um es allein zu bewältigen. In diesem neuen Abenteuer wird Lara einer Herausforderung begegnen, die sie nur mit einem Team an ihrer Seite bewältigen kann. Zusammenarbeit ist ihr fremd: Sie war immer allein erfolgreich, deshalb ist sie in dieser Situation wie ein Fisch auf dem Trockenen."

Von offizieller Seite liegen bisher noch keine konkreten Details zum nächsten Tomb Raider vor.