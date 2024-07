Entschädigungen für Final Fantasy 14 Dawntrail: Probleme waren zu groß

Final Fantasy 14 Dawntrail ist erst kürzlich in den Early Access gegangen und ist direkt mit einigen Problemen durchgestartet. Für die Spieler gibt es deshalb Entschädigungen, wie Produzent Naoki Yoshida jetzt ankündigt.

Eine Woche ist es etwa her, dass Dawntrail in den Early Access ging. Doch nicht alles lief im Vorabzugang rund. Es gab lange Warteschlangen, überlastete Server, Bugs und andere Probleme. Das alles war so schlimm, dass sich der Produzent höchstpersönlich bei den Spielern entschuldigt und Entschädigungen verspricht.

Nachdem sich Yoshida für das Spielen der Erweiterung bedankt, schreibt er: "Andererseits möchte ich mich zutiefst für die schwerwiegenden Probleme entschuldigen, die auf der Xbox Series X|S-Version beim Wechsel zwischen den Gebieten auftreten. Die Behebung dieses Problems hat höchste Priorität und wird derzeit von unseren Ingenieuren bearbeitet."

Ich möchte mich noch einmal für die aufgetretenen Probleme entschuldigen und Ihnen allen für Ihre Mithilfe bei der Beseitigung der Überlastung danken.

Bei PlayStation-Spielern kam es zu "Unstimmigkeiten in Bezug auf ihre Spielberechtigungen im PlayStation Network", was zu Problemen beim Einloggen führte.

Als Entschädigung bietet Yoshida allen Spielern mit Vollversion, die auf einer Xbox, PlayStation oder PC registriert ist und ein aktives Abonnement besitzen, zusätzliche Spielzeit. Xbox-Spieler erhalten 10 Tage, PlayStation- und PC-Spieler 2 zusätzliche Spieltage.

Ab dem 10. Juli könnt ihr diese zusätzliche Zeit nutzen und erneut ins Spiel starten - diesmal hoffentlich ohne Probleme.