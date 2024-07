Final Fantasy 14: Dawntrail-Hype sorgt für unfassbare Spielerzahlen

Trotz der anfänglichen Probleme von Final Fantasy 14 Dawntrail kann man von einem gelungenen Start sprechen - besonders was die Spielerzahlen angeht. Hier konnte Dawntrail seit dem Launch am 2. Juli 2024 so viele Spieler anlocken, wie es zuvor nur A Realm Reborn aus dem Jahr 2013 geschafft hat.

Final Fantasy 14 Dawntrail sorgt für rekordverdächtige Zahlen

Director Naoki Yoshida bedankt sich angesichts des großen Interesses bei den Spielern: "Zunächst möchte ich mich bei euch allen für eure Geduld und eure Kooperation bei der Bewältigung der Serverüberlastung während des Early Access für Dawntrail bedanken."

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Im Blogbeitrag schreibt der Director weiter: "Dank eurer Unterstützung konnten wir eine Rekordzahl an gleichzeitigen Nutzern erreichen, die wir seit der Veröffentlichung von A Realm Reborn im Jahr 2013 nicht mehr gesehen haben".

Eine genaue Zahl nennt er dabei leider nicht, doch angesichts der etwa 72.000 gleichzeitig aktiven Spielern auf Steam kann man von einer ganzen Menge ausgehen. Immerhin werden die Spieler auf den anderen Plattformen hier nicht einmal berücksichtigt.