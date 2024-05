F1 24: Charles Leclerc, Alex Albon und andere Stars fahren heute gegeneinander!

Am kommenden Wochenende findet in der Formel 1 das Rennen in Monaco statt, eingeläutet wird dieses Rennwochenende heute mit einem virtuellen Rennen in F1 24.

Unter dem Titel "The 10 Racers" treten verschiedene Stars gegeneinander an, darunter die beiden Formel-1-Fahrer Charles Leclerc und Alex Albon.

Virtueller Auftakt

Mit dabei sind außerdem die Fußballer Diogo Jota und Pierre-Emerick Aubameyang sowie die Content Creator WillNE, Chesnoid, Liam Kalevi, AverageF1Consumer und ElReyGuiri.

Der Stream beginnt am heutigen Mittwoch um 20 Uhr deutscher Zeit auf dem YouTube-Kanal der Formel 1.

Moderiert wird das Ganze von Sky-Sports-Moderatorin Naomi Schiff und Matt Gallagher von P1.

Beim Event wird dann natürlich der gleiche Kurs gefahren wie am Wochenende in der echten Welt.

"The 10 Racers bringen die besten Formel-1-Talente mit einer Mischung aus prominenten Fans zusammen, um einen unterhaltsamen Rennabend zum Auftakt unserer F1 24-Launch-Feierlichkeiten zu liefern", verspricht Lee Mather, Senior Creative Director bei Codemasters.

F1 24 erscheint am 31. Mai 2024 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und Xbox One. Wer die Champions Edition kauft, kann bereits ab dem 28. Mai 2024 spielen.