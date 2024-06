Kommt jetzt schnell Fallout 5? Macht euch lieber keine großen Hoffnungen

Trotz der aktuellen Popularität von Fallout, angefacht durch die erfolgreiche Amazon-Serie, will sich Bethesda nicht unter Druck setzen und übereilt ein Fallout 5 abliefern.

Im Gespräch mit YouTuber MrMattyPlays gab Todd Howard an, dass das Franchise in puncto Beliebtheit derzeit wohl auf seinem bisherigen Höhepunkt sei. Dennoch müsse man sich genau überlegen, wie es in Zukunft mit Fallout weitergeht.

So schnell wird Fallout 5 nicht kommen

"Ich verbringe viel Zeit damit, über die Franchises nachzudenken, die ich liebe…", sagt Howard. "Für uns geht es dabei vor allem um die Planung. Zuerst einmal wollen wir sicherstellen, dass Fallout relevant ist. Und ich denke, dass es das definitiv ist."

"Die Leute sind hungrig nach mehr und wir haben nie aufgehört, an Fallout zu arbeiten. Viel Arbeit fließt offensichtlich in Fallout 76", ergänzt er und verweist auf das neue Skyline-Valley-Update. Man sei sehr zufrieden damit, an welchem Punkt sich das Spiel derzeit befinde.

Über weitere Fallout-Spiele, die in Zukunft noch kommen, könne Howard "derzeit offensichtlich nicht sprechen". Er sagte jedoch folgendes: "Überstürzt zu handeln oder zu sagen, 'wir müssen Sachen rausbringen, die sich von dem unterscheiden, was wir bei 76 tun', nun… wir haben nicht das Gefühl, dass wir hier unsere Pläne beschleunigen müssen."

In Bezug auf "das Franchise und das Storytelling" fülle die Amazon-Serie derzeit eine Lücke. Zugleich betont Howard, dass er den Wunsch der Fans "nach einem neuen Singleplayer-Hauptteil" verstehe, allerdings "brauchen diese Dinge Zeit".

"Es ist nichts Schlechtes, wenn die Leute Dinge vermissen", erläutert er. "Wir wollen es einfach richtig machen und das alles, was wir bei einem Franchise tun – ob das nun Elder Scrolls, Fallout oder Starfield ist -, sich wie ein bedeutsamer Moment für alle anfühlt, die diese Franchises so sehr lieben wie ich."

Zugleich betonte er nochmals, dass man in seiner idealen Vorstellung ein Spiel so spät wie möglich ankündigt und es dann danach so schnell wie möglich veröffentlicht.

Was natürlich im Kontrast zur sehr frühen Ankündigung von The Elder Scrolls 6 im Jahr 2018 steht. Dazu hatte Howard zuvor bereits gesagt, dass er sich wünscht, man hätte das Spiel auf andere Art angekündigt.